Yunan general 'botlarını batırdıkları' mazlumları unuttu! Asker gönderme işini böyle süsledi

star.com.tr 13 Ekim 2021 Çarşamba 13:47 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 13:49

Yunanistan ile Fransa arasında 28 Eylül'de imzalanan ve iki ülke arasında savunma, dış politika ve silahlanma alanlarında iş birliği öngören anlaşmanın yankıları sürüyor. Özellikle anlaşma kapsamında Yunanistan'ın Afrika'ya asker gönderme ihtimali, en çok tartışılan konu...



Ana muhalefet partisi SYRIZA'ya göre anlaşma, Yunanistan dış politikasında kökten bir değişime de işaret ediyor. SYRIZA'nın Dış Politika Sorumlusu Yorgos Katrungalos, Yunan askerlerinin yurt dışındaki savaş bölgelerinde olası bir göreve gönderilmesinin, Orta Doğu ve Sahel'de istikrarsızlığın göç akınlarına yol açtığı bir dönemde, Yunanistan'ı sayısız tehditle karşı karşıya bırakacağını ileri sürdü.

2011-2015 yılları arasında Yunanistan Genelkurmay Başkanı ve 2015-2018 yılları arasında Avrupa Birliği Askeri Komitesi Başkanı olarak görev yapan General Michail Kostarakos, sömürgeci Avrupa ile Afrika'ya gitmeyi 'umut, istikrar' gibi cümlelerle süsledi.

Özellikle Avrupa'nın Mali'yi istikrara kavuşturmak istediğini iddia eden Kostarakos, darbelerin ülkeyi istikrarsızlaştırdığını ve Türkiye ile Rusya'nın bölgeye müdahale ettiğini ileri sürdü.

GÖÇLE KORKUTTU

Yunanistan'ın Sahel bölgesine kesinlikle gitmesi gerektiğini söyleyen Kostarakos, 'Nedeni belli. Sahel ülkeleri, istikrara kavuşturulmadığı ve bir büyüme yörüngesine oturtulmadığı takdirde, on milyonlarca genç Avrupa'da ve komşu ülkelerde mülteci ve göçmen olarak hayatta kalmaya çalışacak.' dedi.

Bölgeye yabancı olmadıklarını iddia eden Kostarakos, 'Sorunun eşi benzeri yok. Bu alandaki gelişmeler (yoksulluk ve güvenlik açığının diğer benzer alanlarında olduğu gibi) bizi ilgilendiriyor ve etkiliyor. Kör olmaktan vazgeçmenin ve bizi ilgilendiren sorunları her zaman başkalarının çözmesine izin vermenin zamanı geldi.' dedi.

BOTLARINI BATIRDIKLARI İNSANLARI UNUTTU

Yunanistan'ın asırlardır Afrika'yı sömüren Fransa ile bölgeye asker göndermesine övgüler dizen Kostarakos, insanlar için istikrarın umut olduğunu söyledi.

Kostarakos bunları iddia ederken, Yunan asker ve polisinin çoğu çocuk ve kadın binlerce mülteciyi nasıl ölüme sürüklediğini unuttu.

Afrika'ya yardım eli uzatan Türkiye'yi 'bölgedeki sorun' gibi göstermeye çalışan Yunan subay, Yunan sahil güvenliğinin botlarını delerek açık denize sürüklediği insanları, yine Türkiye'nin kurtardığını da unuttu.

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