Yunan generalden Türkiye'ye küstah tehdit

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitrios Houpis, 10. Delphi Ekonomi Forumu'nda Türkiye hakkında konuştu. Türkiye'nin 'devam eden bir tehdit teşkil ettiğini' savunan Houpis, Yunan güçlerinin dakikalar içinde eyleme geçmeye hazır olduğunu söyledi. 'Türkiye'nin revizyonist taktikleri olduğunu' ileri süren Houpis, Yunanistan'ın sadece kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge meselelerini çözüme kavuşturmaya odaklandığını belirtti.

ÖNCE DERS, ŞİMDİ ÖNLEM ALIYORUZ

Akdeniz'i jeopolitik bir merkez ve ülkesinin çıkarlarının temel bir alanı olarak tarif eden Houpis, 'hibrit tehditlere karşı caydırıcılık için gücün hayati olduğunu' vurguladı. Son çatışmalardan çıkarılan derslerle hazırlanan yeni silah programına da değinen Dimitrios Houpis, buna insansız hava araçları gibi gelişmiş teknolojilerin yanı sıra 'hısımların teknolojik gelişmelerine karşı koyma çabalarının' da dahil olduğunu anlattı.