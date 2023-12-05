Yunan İstihbaratı, akıllı telefonlardaki görüşmeler konusunda hükümet üyelerini uyardı

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan İstihbarat Teşkilatı, hükümet üyelerini ve üst düzey devlet yetkililerini uyaran yazı gönderdi.

Yazıda, "Cep telefonlarınızdaki bilindik uygulamalarla yaptığınız görüşmeler güvenli değildir." ifadesi yer aldı.

Gazetenin isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, akıllı telefonlar üzerindeki uygulamalardan yapılan konuşmalar ve mesajlaşmaların güvenilir kabul edilmemesi gerektiği belirtilen uyarıda, hassas konuların bu uygulamalar üzerinden konuşulmaması gerektiği vurgulandı.

Yunanistan'da 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "predator" tespit edildikten sonra "dinleme skandalı" gündeme gelmişti.

Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının "dinlendiği" ileri sürülmüştü.