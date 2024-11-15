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Dünya

Yunan istihbaratında Kıbrıs fiyaskosu! Kendilerini rezil ettiler

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla 1974 Temmuz ve Ağustos dönemine ait Kıbrıs ve Türkiye ile ilgili yayımladığı bilgi ve belgelerin, dönemin basın haberlerine dayandığı ve derinlemesine istihbarat içermediği nedeniyle eleştirildi.

AA15 Kasım 2024 Cuma 17:30 - Güncelleme:
Yunan istihbaratında Kıbrıs fiyaskosu! Kendilerini rezil ettiler
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Yunanistan'da yayımlanan Efimerida Ton Sintakton gazetesinin haberinde, açıklanan 58 belgenin, ağırlıklı olarak Türk ve uluslararası basında çıkan haberlerin derlenmesiyle hazırlanmış raporlardan oluştuğu belirtildi.

ANLAMLI BİR KATKI SUNMADIĞI AKTARILDI

Belgelerde, 15 Temmuz 1974'te Başpiskopos Makarios'a karşı düzenlenen darbenin, olaydan bir gün sonra basından öğrenildiği ve gelişmelerin doğrudan istihbarat kaynaklarından değil, medya aracılığıyla takip edildiği ima edilen haberde, EYP'nin yayımladığı belgelerin tarihi olaylara ilişkin anlamlı bir katkı sunmadığı aktarıldı.

Eleştirilerde, söz konusu belgelerin o dönemin istihbarat faaliyetlerini değil, kamuoyuna açık bilgileri içerdiği vurgulandı.

YARIM ASIR BEKLENMESİNİN 'DİKKAT ÇEKİCİ' OLDUĞU KAYDEDİLDİ

EYP'nin bu adımının, geçmişteki tartışmalı faaliyetlerini aklama ve kurumun imajını güçlendirme çabası olabileceğinin altı çizilen haberde, belgelerin açıklanması için yarım asır beklenmesinin "dikkat çekici" olduğu kaydedildi.

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı, 13 Kasım'da, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla 1974 yılı Temmuz ve Ağustos dönemine ait Türkiye ve Kıbrıs'a ilişkin hazırladığı belgeleri kamuoyuyla paylaşmıştı.

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