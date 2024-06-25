Yunan kökenli siyasetçinin hapis cezası onandı

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Temyiz Mahkemesinde (GJPAKKO) görülen ve bugün sonuçlanan davada, Himara Belediyesinin seçilmiş başkanı Beleri hakkındaki karar açıklandı.

GJPAKKO, Beleri hakkında "seçimlerde aktif yolsuzluk" suçundan 5 Mart'ta verilen iki yıl hapis cezası kararını onadı.

Aynı suçlamadan üç yıl denetimli serbestlik cezası alan Pandeli Kokaveshi hakkındaki karar da yürürlükte kaldı.

Beleri, Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkeme tarafından hakkında mart ayında verilen 2 yıl hapis cezası kararına itiraz etmişti.

Öte yandan, çifte vatandaşlığa sahip olan Beleri, bu ayın başında yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Yunanistan'ın Yeni Demokrasi Partisini (ND) temsil ederek, AP milletvekili seçilmişti.

NE OLMUŞTU?

Beleri, 12 Mayıs 2023'te "seçimlerde aktif yolsuzluk" yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan soruşturmada, Beleri'nin "Himara ve köylerindeki vatandaşlara seçimde yarışan adaylardan birine oy vermeleri karşılığında belirli miktarlarda para teklif edildiği" yönünde oy satın alma faaliyetlerine karıştığı şüphesinin bulunduğu kaydedilmişti.

14 Mayıs 2023'te düzenlenen yerel seçimlerde, Beleri, Himara Belediye Başkanı seçilmişti.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkemesi, 22 Mayıs 2023'te Beleri'nin tutuklanmasına karar vermişti.

Beleri'nin tutuklanması, Arnavutluk ve Yunanistan'daki siyasi partilerin ve yetkililerin tepkilerine neden olmuştu.