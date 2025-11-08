Yunanistan, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği ve adından gıptayla söz dilen savunma sanayii ürünlerini yakından takip etmeye devam ediyor.

Son olarak Yunanistan'ın eski genelkurmay başkanı Emekli Orgeneral Konstantinos Floros, ülkesinin özellikle savunma sanayii alanında Türkiye'nin gerisinde kaldığını ve dışa bağımlı hale geldiğini belirterek Atine yönetimini eleştirdi.

"BAŞARAMADIK" İTİRAFI

Türkiye'nin savunma sanayinde istikrarlı bir şekilde çalışmalara imza attığını belirten Floros, "Biz geride kaldık, başaramadık. Savaş sanayimiz var mı, yok mu? Nominal olarak var. Planlı ve gerçeklerle bağlantılı bir silahlanma programına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Floros ülkesinin de güçlenmeye ihtiyacının olduğunu belirterek, "Türkiye'nin savunma kapasitesini güçlendirmesiyle ilgili her şey bizi endişelendirmeli. Üretebileceğimiz veya üretmemiz gerekeni üretemiyoruz, bu yüzden dışarıdan alıyoruz." açıklamasında bulundu.