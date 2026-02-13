İSTANBUL 16°C / 9°C
13 Şubat 2026 Cuma
  • Dünya
  • Yunan muhalefeti hazmedemedi! ''Miçotakis, Erdoğan'ın karşısında konuşamadı''
Dünya

Yunan muhalefeti hazmedemedi! ''Miçotakis, Erdoğan'ın karşısında konuşamadı''

Yunanistan Özgürlük Yolu Partisi lideri Zoe Konstantopoulou, Başkan Erdoğan ile görüşen Başbakan Miçotakis'in, kritik konuların hiçbirini Ankara'da gündeme getiremediğini söyledi.

MUSTAFA KARAOĞLU13 Şubat 2026 Cuma 08:02
Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ankara'daki görüşmesi Yunan medyasında yankı uyandırdı.

Diaforetiko'ya konuşan Özgürlük Yolu Partisi lideri Zoe Konstantopoulo, Miçotakis'in Atina'nın kırmızı çizgilerini Ankara'da dile getiremediğini söyledi.

Yunan Başbakan'ın mecliste aylarca konuşulan konuları Erdoğan'ın karşısında gündeme taşıyamadığını belirten Konstantopoulo, Filistin meselesine değinilmemesini de eleştirdi.

ProNews, Erdoğan'ın Avrupa savunma girişimlerine ilişkin sözlerini, Türkiye'nin AB savunma programı SAFE'e katılma iradesi olarak yorumladı.

ATİNA'DAN GERİ VİTES

Haberde, Miçotakis'in geçmişte SAFE'e karşı sert tutumuna rağmen Ankara'daki görüşmede bu konuya değinmemesi 'geri adım' olarak nitelendirildi.

Action 24, "Atina Ankara'da zaman mı kazanıyor?" başlıklı analizde, olumlu diyalog havasının korunmasının beklendiğini ve Yunanistan'ın bölgedeki Türkiye gerçeğini görmezden gelemeyeceğini yazdı.

