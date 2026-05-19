  • Yunan muhalefeti İsrail'e tepki gösterdi: Müdahaleyi ''korsan'' olarak nitelendirdiler
Yunan muhalefeti İsrail'e tepki gösterdi: Müdahaleyi ''korsan'' olarak nitelendirdiler

Yunanistan muhalefetindeki sol görüşlü partiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na dün yaptığı saldırıya tepki gösterdi.

AA19 Mayıs 2026 Salı 11:01 - Güncelleme:
Yunanistan'da muhalefetteki Radikal Sol İttifak Partisi (SYRIZA) basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Deniz Kuvvetlerinin uluslararası dayanışma amaçlı Küresel Sumud Filosu'na saldırısı bir korsanlık faaliyetidir ve her açıdan uluslararası hukukun ihlalidir." ifadesi kullanıldı.

Bu tür eylemlerin bir an evvel durması gerektiği vurgulanan açıklamada, aralarında Yunanistan vatandaşlarının da bulunduğu filodaki tüm aktivistlerin Gazze'ye güvenli bir şekilde varması gerektiğine dikkat çekildi.

Yeni Sol Partisinden yapılan açıklamada da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının açık denizlerde bir başka yasa dışı saldırı eylemi olduğuna işaret edildi.

Yunanistan Komünist Partisinden (KKE) yapılan yazılı açıklamada da saldırı, "terör devleti İsrail'in Gazze için dayanışma filosuna karşı yeni bir korsan eylemi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması, İsrail ile her askeri işbirliği dahil olmak üzere her tür işbirliğinin kesilmesi, Lübnan'da akan kanın durması ve Filistin Devleti'nin tanınması istendi.

  • Gazze ablukası
  • küresel yardım
  • sol parti tepkisi

