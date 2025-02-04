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Dünya

Yunan Ombudsmanı 2023'teki göçmen faciasında Yunan Sahil Güvenliğini sorumlu buldu

Yunan Ombudsmanının, Mora Yarımadası'nda yer alan Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta, Haziran 2023'te yaşanan göçmen faciasında Yunan Sahil Güvenliğinin ciddi ihmali olduğuna kanaat getirdiği bildirildi.

AA4 Şubat 2025 Salı 12:13 - Güncelleme:
Yunan Ombudsmanı 2023'teki göçmen faciasında Yunan Sahil Güvenliğini sorumlu buldu
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Ombudsmanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kasım 2023'te kurumun kendi bağımsız soruşturmasını yapmaya karar verdiği belirtilerek yaklaşık 5 bin sayfalık bir araştırma raporu hazırlandığı ve raporda, olayın ve ihmallerin ayrıntılı şekilde analiz edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Ombudsman, faciaya ilişkin soruşturmayı tamamladı ve incelemede, Yunan Sahil Güvenlik Birimlerinin üst düzey yetkililerinin arama kurtarma görevlerinde bir dizi ciddi ihmalini ortaya koydu." ifadesi yer aldı.

Konuya ilişkin raporda, Haziran 2023'te yaşanan kazada, söz konusu yetkililerin eylem ve ihmallerinin, ölümcül tehlikeye maruz bırakma ve teknedeki kişilerin hayatlarını, sağlıklarını ve bedensel bütünlüklerini tehlikeye atma gibi ceza hukuku uyarınca suçlu bulunabilecek eylemler olarak görüldüğü de kaydedildi.

Açıklamada, Ombudsman Andreas Potakis'in, şeffaflık ve sorumluların hesap vermesinin, hukuk devletinin temel gereksinimlerinden olduğu yönündeki beyanları da yer aldı.

Söz konusu faciada yaklaşık 750 düzensiz göçmeni taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş; sadece 82 kişinin cesedine ulaşılmış, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.

- YUNAN SAHİL GÜVENLİĞİNİN İHMALİ OLDUĞU İDDİALARI

Yunan basınındaki haberlerde, faciadan kurtulan bir göçmenin savcıya verdiği ifadede, teknenin Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin halatlarla çekmeye başladığı sırada battığını söylediği aktarılmıştı.

Bir başka göçmen ise ifadesinde, "Yunan Sahil Güvenlik botu tekneye bir halat bağladı ve tekneyi çekerken aşırı sürat nedeniyle tekne sağa sola sallanmaya başladı ve alabora oldu." diye konuşmuştu.

Yunanistan'da yayımlanan Efimerida Ton Sintakton gazetesi, facianın meydana geldiği noktadan geçen "Faithful Warrior" isimli petrol tankerinin kaptanının ifadelerine yer verdiği haberde, geminin sahil güvenlik ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldığını iddia etmişti.

Yunan Arama ve Kurtarma Merkezinin, aşırı yüklü teknenin tehlikeli şekilde sallandığından haberdar olduğu öne sürülen haberde, sahil güvenlik ekiplerinin petrol tankerini olası kurtarma operasyonu için olay yerine çağırmak yerine, neden uzaklaştırmayı seçtiğine dair soruların cevaplandırılması gerektiği belirtilmişti.

  • Yunan Ombudsmanı
  • Yunan Sahil Güvenliği
  • göçmen

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