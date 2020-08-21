İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2020 Cuma / 2 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2836
  • EURO
    8,6646
  • ALTIN
    455.379
  • BIST100
    1126.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunan profesör itiraf etti: Ege'de haksız olan biziz
Dünya

Yunan profesör itiraf etti: Ege'de haksız olan biziz

Yunanistan'da eski diplomat ve uluslararası hukuk profesörü Aleksis İraklidis itiraf gibi sözler kaydetti. Yunan profesör Ege hem Doğu Akdeniz'de kendi kamuoylarından bilinenin aksine haklı pozisyonda olmadıklarını açıkladı.

İHA21 Ağustos 2020 Cuma 08:29 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 08:39
ABONE OL

Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis, “Yunanistan’da herkes hem Ege hem Doğu Akdeniz konularında Yunanların haklı olduğunu ve Türkiye’nin saldırgan ve haksız olduğunu sanmakta. Ama gerçek tamamen farklı” dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz üzerinden tartışmalar devam ediyor. Uluslararası Hukuk Profesörü Aleksis İraklidis bir haber sitesinde yaptığı açıklamalarda Türkiye ve Yunanistan ilişkilerini ele aldı. 

İraklidis, “Yunanistan’da herkes hem Ege hem Doğu Akdeniz konularında Yunanların haklı olduğunu ve Türkiye’nin saldırgan ve haksız olduğunu sanmakta. Ama gerçek tamamen farklı” ifadelerini kullandı. 15 yıl boyunca diplomatlık yaptığını dile getiren İraklidis, “Biz Ege’nin Yunan gölü olduğunu sanıyoruz. Ama öyle değil Ege’de tarafların hukuki tezleri 6 konuda aslında eşit. 

Size bir örnek vereyim, hava sahası konusunda Yunanistan tamamen haksız. Kara sularımız madem 6 mil o zaman hava sahamızın da buna eşit olması lazım. Bu uluslararası hukuka göre böyledir. Uçuş bilgi bölgesi konusunda da öyle. Savaş uçaklarının uçuş izni almalarına gerek yok” dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.