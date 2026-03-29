Türk-Yunan ilişkileri konusunda uzmanlaşan siyaset bilimi profesörü Alexis Heraclides, Türk-Yunan ilişkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yunan basınına konuşan Heraclides, Yunanistan'da Türkiye hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgilendirmelerin yaygın olduğunu söyledi.

Türkiye ve Yunanistan ilişkileri temelinde bir anlaşmazlığın olmadığını belirten Heraclides, Atina hükümetinin gerçekçi olmayan görüşlerinin Yunanistan'ı uluslararası alanda yapıcı olmayan bir ülke olarak göstermekte ve Ege anlaşmazlıklarının barışçıl çözümünü neredeyse imkansız hale getirdiğini kaydetti.

"Yunanistan ve Türkiye arasında yakınlaşmaya yönelik her girişim neden iki ülke içinde güçlü siyasi ve sosyal tepkilere yol açıyor?" sorusuna Heraclides, "İşte burada yanılıyorsunuz. Bu durum Türkiye'de değil, Yunanistan'da güçlü siyasi ve sosyal tepkilere yol açıyor. Türkiye ve Türklerin büyük çoğunluğu Yunan-Türk anlaşmazlıklarının çözülmesini ve Yunan-Türk yakınlaşmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE YAKINLAŞMAMIZ ÇIKARIMIZA"

Yunan profesör, "On yıllardır çeşitli sözde "uzmanlar" tarafından medyada "Türk tehdidi"nin varlığıyla bombardımana tutulan Yunan kamuoyu, yakınlaşmadan ve Yunan-Türk anlaşmazlıklarının çözümünden korkuyor. Mevcut anlaşmazlıkların çözülmesinin ve yakınlaşmanın Yunanistan'ın ve Yunan halkının çıkarına ve yararına olduğunu anlamıyor" dedi.