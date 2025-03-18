Yunan profesörden ülkesini karıştıracak itiraf: Türkiye'den izin almak zorunda kaldılar

Yunanistan'ın kiraladığı İtalyan "Levoli Remule" kablo döşeme gemisinin Türkiye'nin deniz yetki alanlarını da kapsayan bir bölgede, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaları askıya alındı.

"YUNANİSTAN'IN EGE'DEKİ EGEMENLİK HAKLARINI TÜRKİYE'YE DEVRETTİ" İTİRAFI

Konu hakkında Yunan basınında yer alan bir haber göre, Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı ve Atina Ulusal Üniversitesi'nden Emekli Profesör Hristos Rozakis, Girit ve Kasos'ta IPTO kablosunun döşenmesinin "dondurulması" konusunda ülkesinin Ege'deki egemenlik haklarını Türkiye'ye devrettiğini vurguladı.

Rozakis'in söylediklerinin Yunanistan'da sansasyon oluşturduğuna dikkat çeken ülke basını, Yunanistan'ı bilgilendirerek egemenlik haklarını Kasos'a devrettiğini yazdı.

Haberde, "Yunanistan Sonrası" Fikir Çemberi'nin 8. yıllık konferansında konuşan Sayın Girit ve Kasos'a döşenecek IPTO kablosunun "dondurulması" konusunda Rozakis, Yunanistan'ın Ege'deki egemenlik haklarını Türkiye'ye devrettiğini ve kablo için Ankara'nın iznini istediğini vurguladı." denildi.

Haberde, Rozakis, Yunanistan'ın artık uluslararası hukuka uygun, tamamen yasal işlemler için bile komşusundan "izin almak" zorunda kaldığını anlattı.

Rozakis açıklamasında "Sanırım Türkiye, belli bir noktadan sonra Ege'de olan her şeyi kontrol etmesi gerektiğine inanıyor. Yaptığımız her şeyi, yasal olarak bile olsa, kendi iradesi ve kendi kabulüyle geçirmesi gerektiği anlamında. Bir örnek, kablo meselesidir; eylemimizin yasallığına rağmen, Türkiye'den ciddi itirazlar var ve bu da herhangi bir gelişmenin şu anda ertelenmesine neden oluyor." dediği aktarıldı.

"HER EYLEM İÇİN TÜRKİYE'NİN İZNİNİ ALMALIYIZ"

İki ülke arasındaki ilişkilerin şuan sakin olduğuna dikkat çeken Rozakis, "Sular sakin. Ne günlük olarak müdahale eden deniz kuvvetlerimiz ne de ihlaller yapan hava kuvvetlerimiz var. Şu anda net bir sakinlik var ve bu elbette bizim çıkarımıza. Mesele şu ki Ege'de yapacağımız her eylem için Türkiye'nin iznini almalıyız. Yani Türkiye şu anda teorik olarak hakkı olan kendi denizinden çok daha fazla Ege'yi kontrol ediyor." dedi.

Yunanistan'ın Türkiye'yi kablo meselesi hakkında bilgilendirdiğine ilişkin soruya cevap veren Rozakis, "Başka türlü yapamazdık. Savaş gemilerini Kasos ve Girit'e indirdiği andan itibaren onu bilgilendirmeliydik. Ama gördünüz ki bilgi de gelmedi. Belki de geriye dönük olarak yapıldığı içindir." dedi.

"HAKLARIMIZDAN VAZGEÇTİK"

Rozakis, Yunanistan'ın Ankara'ya Kasos'taki kabloyu bildirmesiyle Ege'deki haklarından vazgeçip vazgeçmediği sorusuna, olumlu cevap verdi.

Rozakis son olarak, "Elbette bazı haklarımızdan vazgeçtik. Kablonun döşenmesi meselesinin ve döşemeyi gerektiren her şeyin -örneğin araştırmaların- kendi rızasıyla gerçekleşmesi gerektiği anlamında. Bu, Yunanistan'ın yasal eylemlerinin, bunun gerektirdiği her şeyle birlikte Türkiye'nin kontrolüne tabi olduğu anlamına geliyor," ifadelerini kullandı.