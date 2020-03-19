Yunan sınırında bekleyen sığınmacıların sağlığı için alan dezenfekte ediliyor

AA 19 Mart 2020 Perşembe 11:16 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 11:21

Edirne Sağlık Müdürlüğünün özel kıyafet giyinen görevlileri tarafından, sığınmacıların kaldığı çadır ve çevresi dezenfekte edildi.

Görevliler ayrıca bu alanda sağlık hizmeti veren sahra çadırlarında da çalışma gerçekleştirdi.

Sağlık Müdürlüğü İlaçlama Birim Sorumlusu Emre Promet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sığınmacıların alana geldiği ilk günden bu yana ilaçlama çalışması yaptıklarını söyledi.

Sığınmacıların yaşadığı çadırlar ve çadır aralarında dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdiklerini anlatan Promet, "Hafta sonu dahil olmak üzere bu işlemimizi sürdürüyoruz." dedi.

Bu arada, UMKE ekipleri de sıklıkla sığınmacıların vücut ısılarını termal ve elektronik cihazlarla ölçüyor.