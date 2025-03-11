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Dünya

Yunan vekil Papadopulos, Ulusal Resim Galerisi'ndeki eserleri tahrip etti

Yunanistan'daki aşırı sağcı Zafer (Niki) Partisi Milletvekili Nikos Papadopulos, Ulusal Resim Galerisi'ndeki geçici sergiye ait eserleri, Hristiyanlığa hakaret şeklinde algılayarak tahrip etti.

AA11 Mart 2025 Salı 16:05 - Güncelleme:
Yunan vekil Papadopulos, Ulusal Resim Galerisi'ndeki eserleri tahrip etti
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Yunanistan'da yayımlanan Ta Nea gazetesinin "Raydan çıkış" manşetiyle verdiği habere göre, Zafer (Niki) Partisi Milletvekili Papadopulos, dün asistanıyla Ulusal Resim Galerisi'ne gitti.

Papadopulos, sergide ikonaların farklılaştırılarak yansıtıldığı eserlere, Hristiyanlık inancına hakaret niteliğinde olduklarını gerekçesiyle tepki gösterdi.

Asistanıyla birlikte eserleri asılı oldukları yerden indiren Papadopulos, eserlerin koruyucu camlarını kırdı.

Papadopulos'un asistanı Galeri'den kaçarken olay yerine çağrılan polisler savcılıktan karar çıkana dek Papadopulos'u gözetim altında tuttu.

Aynı zamanda doktor olan Papadopulos, 4 saat sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Aşırı sağcı Zafer (Niki) Partisinden yapılan yazılı açıklamada, parti olarak bu eserleri onaylamadıklarını defalarca dile getirdikleri hatırlatılarak sergiyi kınadıkları belirtildi.

Ancak Papadopulos'un münferit hareket ettiği belirtilen açıklamada, duyulan rahatsızlığın kurumsal olarak ve yasal yollardan dile getirilmesinden yana olunduğu ifade edildi.

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