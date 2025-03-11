Yunan vekil Papadopulos, Ulusal Resim Galerisi'ndeki eserleri tahrip etti

Yunanistan'da yayımlanan Ta Nea gazetesinin "Raydan çıkış" manşetiyle verdiği habere göre, Zafer (Niki) Partisi Milletvekili Papadopulos, dün asistanıyla Ulusal Resim Galerisi'ne gitti.

Papadopulos, sergide ikonaların farklılaştırılarak yansıtıldığı eserlere, Hristiyanlık inancına hakaret niteliğinde olduklarını gerekçesiyle tepki gösterdi.

Asistanıyla birlikte eserleri asılı oldukları yerden indiren Papadopulos, eserlerin koruyucu camlarını kırdı.

Papadopulos'un asistanı Galeri'den kaçarken olay yerine çağrılan polisler savcılıktan karar çıkana dek Papadopulos'u gözetim altında tuttu.

Aynı zamanda doktor olan Papadopulos, 4 saat sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Aşırı sağcı Zafer (Niki) Partisinden yapılan yazılı açıklamada, parti olarak bu eserleri onaylamadıklarını defalarca dile getirdikleri hatırlatılarak sergiyi kınadıkları belirtildi.

Ancak Papadopulos'un münferit hareket ettiği belirtilen açıklamada, duyulan rahatsızlığın kurumsal olarak ve yasal yollardan dile getirilmesinden yana olunduğu ifade edildi.

