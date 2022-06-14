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Dünya

Yunan vekilden 'Osmanlı' hatırlatması: Bizi kullanıyorlar

Yunan milletvekili Kleon Grigoriadis son dönemde yaşanan Türkiye-Yunanistan gerginliği hakkında 'Yunan halkının tarihten ders alması gerekir. Tarih der ki büyük güçler, küçük güçleri alet eder, yol açabilecekleri acıları önemsemeksizin kendi çıkarları için kullanır. 22'de (1922'de) olduğu gibi. Büyük güçlerin, o dönem Osmanlı egemenliğinde olan Orta Doğu'daki petrol bölgelerine ellerini, direniş olmaksızın kolayca uzatabilmesi için Yunanistan'ı, Kemal'in (Atatürk) yeni Türklerine karşı dikkat dağıtıcı bir güç olarak kabaca kullandığı gibi, şimdi de bizi işe yarar akılsızlar olarak kullanıyorlar. Yaşadığımız zaman dilimi, bizim bu dersi iyi almamızı gerektiriyor.' dedi.

AA14 Haziran 2022 Salı 21:19 - Güncelleme:
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Kleon Grigoriadis, hükümeti, ülkeyi dev bir ABD üssüne dönüştürmekle suçladı.

Mera25 Partisi milletvekili Grigoriadis, Yunanistan Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetini, izlediği dış politika nedeniyle eleştirdi.

Basında Türkiye ile savaşın kapıda olduğuna dair bir hava yaratıldığını belirten Grigoriadis, "Şu an Türk askerler değil, Amerikalı askerler Girit'te, Dedeağaç'ta, Larisa'da ve siz, SYRIZA'nın eski yoldaşlarının, ABD'ye bıraktığı diğer bölgelerde geziniyorlar. Şunu net söyleyelim: Şu an Yunanistan, devasa bir ABD üssüne dönüştü." ifadesini kullandı.

Grigoriadis, böylesi bir algı oluşturulmasının, Yunanistan'ın ABD üssüne dönüştürülmesinin kabul edilebilir olması için Yunan vatandaşlarının korkutulması amacını taşıdığını belirtti.

- "Bizi kullanıyorlar"

Yunan halkının tarihten ders alması gerektiğini söyleyen Grigoriadis, şunları kaydetti:

"Tarih der ki büyük güçler, küçük güçleri alet eder, yol açabilecekleri acıları önemsemeksizin kendi çıkarları için kullanır. 22'de (1922'de) olduğu gibi. Büyük güçlerin, o dönem Osmanlı egemenliğinde olan Orta Doğu'daki petrol bölgelerine ellerini, direniş olmaksızın kolayca uzatabilmesi için Yunanistan'ı, Kemal'in (Atatürk) yeni Türklerine karşı dikkat dağıtıcı bir güç olarak kabaca kullandığı gibi, şimdi de bizi işe yarar akılsızlar olarak kullanıyorlar. Yaşadığımız zaman dilimi, bizim bu dersi iyi almamızı gerektiriyor."

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