Yunan'a soğuk duş: Türkiye kilit önemde ortak

21 Eylül 2020 Pazartesi 09:19 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 09:19

Fransa ve Yunanistan, Türkiye'ye yaptırım için AB'ye baskıyı sürdürürken dönem başkanı birliğin Alman danışmanı, ‘zamansız' yaptırımların tehlikeli sonuçlar doğuracağını belirtti.

Doğu Akdeniz’de Fransa’nın da desteğiyle Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi devam ederken, Almanya’dan kritik açıklamalar geldi. AB dönem başkanı Almanya’nın Dış İlişkiler Konseyi’nin Direktörü ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in özel danışmanı olan Daniela Schwarzer, Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’ye konuştu. Akşam'ın haberine göre, Schwarzer Doğu Akdeniz’deki kriz yüzünden AB’nin Türkiye’ye yaptırım uygulamada aceleci davranmasının tehlikeli sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu. Alman uzman, AB’nin şu aşamada Türkiye’ye karşı geniş çaplı ve kapsamlı bir yaptırım aşamasında olmadığını belirterek “Türkiye’ye yaptırımlar çok karmaşık bir konu. Arabuluculuğa bir şans daha verilmeli” dedi.

‘KİLİT ÖNEMDE ORTAK’

Schwarzer, Almanya’nın arabuluculuk rolünü üstlendiğini ama Fransa gibi bazı ülkelerin ise Yunanistan’ı desteklediğini söylerken, “Fakat bir diyalog ortamı oluşması için bunu dengeli bir şekilde yapmak gerek” ifadesini kullandı. Olası bir savaşın çıkmasıyla ilgili olarak ise Schwarzer, “Türkiye’nin bölgedeki etkisini artırmak için orduyu kullanma ihtimalini hesaba katmalıyız. Fakat Türkiye, AB’nin mülteci planının bir partneri ve Avrupalılar için kilit öneme sahip. Ayrıca ekonomik bağlar da kuvvetli” yorumunu yaptı.

Schwarzer, Almanya’daki Türk nüfusuna da atıfta bulunarak, bu konunun iç politikada Berlin için önemli bir unsur olduğunu hatırlattı.

FRANSIZ MEDYASI: TÜRKLER GERİ DÖNDÜ

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlı adımlarını manşetine taşıyan Fransız haber sitesi Aleteia, Türkiye’nin Osmanlı zamanındaki Akdeniz emellerini yenilediğini belirtti. Türkiye’nin gücünü öven haber sitesi, La Turquie est de retour “Türkler geri döndü” manşetini atarak “ Avrupa ülkelerinin zayıflıklarına zıt bir kararlılık ve güç gösteriyor” ifadelerini kullandı.

ZİRVE ÖNCESİ UMUTSUZ SÖZLER

Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran Yunanistan’ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, Kıbrıs Rum Yönetimi ziyareti öncesi yine Türkiye’yi hedef aldı. Türkiye’yi KKTC’de işgalci ilan eden Sakellaropulu, “Türkiye buna son vermeli. Kapsamlı çözüm böyle sağlanır. Türkiye’nin tavrı bölgedeki barış ve güvenliği de tehdit ediyor” şeklinde haddini aşan ifadeler kullandı.