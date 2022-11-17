Yunan'ın Türkiye'ye attığı iftirayı kendi vatandaşı yalanladı: Türk doktorlar bana çok iyi baktı

Pazar günü meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, pek çok insan ise yaralandı. Saldırı dünya gündemini de oldukça meşgul ederken dün Yunan gazetesi Proto Thema'da skandal ifadelere yer verildi.

Gazete, haberinde saldırı sırasında yaralanan 39 yaşındaki Anna Depola'nın Türkiye'de bakılmadığını iddia etti. "Türkler yaralı Yunan kadının hastaneye kaldırılması için para istiyor" isimli haberinde Depola'nın babasının şikayette bulunacağını ifade etti.

Normalde 39 yaşında olan Depola'nın 26 yaşında olduğundan bahsedilen haberde babanın "Kızımın durumu oldukça kötü. Aldığı yaralar ve bacağındaki yara nedeniyle şokta" dendiği ifade edildi.

Kızın ailesinin avukatı ise yaptığı açıklamada "Türkiye'de terör mağduru olarak hakların ne olduğunu göreceğiz" ifadelerine yer verdi.

İFTİRASI ORTAYA ÇIKTI

Daha sonra yine aynı gazete Selanik'e nakledilen Depola'nın açıklamalarına yer verdi. Depola'nın iddiaları yalanlayan ifadeleri ise Yunan basınının iftiralarını gözler önüne serdi.

Anne ve babasına kavuştuğu için duygusal anlar yaşayan kadın Türk doktorların kendisine çok iyi baktığına vurgu yaptı. Depola babasının da iddialarının aksine yaralarının çok küçük olduğunu ifade ederek, "Benimkinden çok daha ciddi olaylar oldu. Bacağımdaki yara hiçbir şey" dedi.

O gün yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgün olduğunu ifade eden Depola, "Gördüğünüz gibi gülümsüyorum ve mutluyum. Sadece arkadaşlarıma veda etmek zordu. Ölen yetişkinler ve çocuklara çok üzülüyorum" sözlerine yer verdi. Depola ayrıca tedavisinin ardından İstanbul'a döneceğini belirtti.

Depola'nın annesi ise çocuğunun hayatta olmasından dolayı çok mutlu olduğu söyledi. Çocuklarının Konsolosluk'tan aradığını ve ağlayarak "Baba hastanedeyim, patlama olduğu sırada İstiklal'deydim" sözlerini duyan aile oldukça panik yaptığını dile getirdi.

Ancak burada da çelişkili ifadeler dikkat çekti. Kızının Türkiye'de iyi muamele görmediğini iddia eden baba Fotis Depola, yeni açıklamalarında ise "Kızım hastanede çok iyi tedavi gördü. Biz buraya gelmesini ve Yunan doktorların bakmasını istedik" dedi.