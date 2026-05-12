12 Mayıs 2026 Salı / 26 Zilkade 1447
  • Yunanistan açıkladı! İyon Denizi'nde bulunan İDA'nın kaynağı belli oldu
Dünya

Yunanistan açıkladı! İyon Denizi'nde bulunan İDA'nın kaynağı belli oldu

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, geçen hafta İyon Denizi'nde bulunan patlayıcı yüklü insansız deniz aracının Ukrayna'ya ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

AA12 Mayıs 2026 Salı 14:46 - Güncelleme:
Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda mevkidaşlarını, geçen hafta İyon Denizi'ndeki Lefkada Adası sularında balıkçıların bulduğu İDA hakkında bilgilendireceğini kaydeden Dendias, "Bunun Ukrayna'ya ait bir İDA olduğundan artık eminiz. İDA'nın buradaki mevcudiyeti seyrüsefer özgürlüğünü ve güvenliğini etkilemektedir. Bu son derece ciddi bir konudur." dedi.

Geçen hafta İyon Denizi'ndeki Lefkada Adası sularında balıkçılar insansız deniz aracı bulmuş, Yunan makamlarca yapılan incelemede, aracın 100 kilogram patlayıcı taşıdığı tespit edilmişti.

Patlayıcı maddeler, Ada'nın Astakos sahili açıklarında kontrollü şekilde etkisiz hale getirilmişti.

