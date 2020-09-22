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Dünya

Yunanistan açıkladı: Türkiye ile görüşmeler başlayacak

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan görüşmelerde 'Türkiye ile istikşafi görüşmeler yakında başlayacak' dedi.

AA22 Eylül 2020 Salı 19:37 - Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 19:37
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Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin "yakında" başlayacağı bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yunanistan ile Türkiye, istikşafi görüşmelerin 61. turunun yakında İstanbul'da yapılması yönünde anlaşmaya vardı." ifadesi kullanıldı.

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

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