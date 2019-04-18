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Yunanistan, Almanya'dan 300 milyar avroluk savaş tazminatı istiyor

Nazi işgaline ilişkin yaklaşık 300 milyar avroluk savaş tazminatı talebine yönelik önerge, Yunan meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi

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Yunanistan meclisi, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi işgali dönemine yönelik Almanya'dan savaş tazminatı talep edilmesine yönelik önergeyi onayladı. 
 
Yunanistan'da Nazi işgali döneminde hayatını kaybedenler ve verilen zararlara yönelik hükümetin resmi olarak savaş tazminatı talebinde bulunmasına ilişkin önerge, mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. 
 
Aşırı sağcı Altın Şafak partisi milletvekilleri ise oylamada "hayır" oyu kullandı. 
 
Oylama öncesi konuşan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, tazminatın ülkesinin hakkı olduğunu belirterek, Berlin'e konuyla ilgili sözlü nota verileceğini söyledi. 
 
Yunanistan'ın tazminat talebini ekonomik kriz döneminde Avrupalı ortaklarından aldığı kredilere karşılık bir pazarlık meselesi olarak görmediğini kaydeden Çipras, "Alman savaş tazminatı talebi, tarihi ve ahlaki borcumuzdur" ifadelerini kullandı. 
 
TAZMİNAT TARTIŞMALARI
 
Yunanistan Meclisinin, Nazi işgali döneminde hayatını kaybedenler ve zararların tespitine yönelik oluşturduğu komisyonun 2016'da tamamladığı rapor, geçen ekim ayında yayımlanmıştı.
 
Buna göre, Yunanistan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat, verilen maddi zarar ve Merkez Bankası'ndan Naziler tarafından zorla alınan faizsiz işgal kredisi dahil Almanya'dan toplam yaklaşık 300 milyar avro talep ediyor. Ayrıca, işgal döneminde ülkeden götürülen tarihi eserler de geri isteniyor.
 
Alman tarafı ise 1960'ta 115 milyon Alman markı ödeme yapıldığını belirterek, üzerinden 70 yıldan fazla süre geçen savaş için yeni tazminat ödemeyi reddediyor.
 
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, oylama öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinin konuya ilişkin duruşunun değişmediğini, meselenin hukuki ve siyasi açıdan kapandığını dile getirmişti.

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