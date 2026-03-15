NATO'ya Yunan tuzağı! Çanakkale'nin karşısına kurulacak

Yunanistan, Bulgaristan'ı İran füzelerinden koruma bahanesiyle, silahsız olması gereken adalara Patriot sistemleri yerleştirmeye hazırlanıyor.

İran Savaşı'nı bahane ederek gayri askeri statüdeki Kerpe (Karpothos) Adası'na Patriot Hava Savunma Sistemi yerleştiren Yunanistan Ege'de bir tahrik adımı daha attı. Atina yönetimi, Çanakkale'nin karşısında bulunan Semadirek (Samothraki) Adası'na da ABD menşeili MIM-104 Patriot Hava Savunma Sistemi yerleştirileceğini duyurdu. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Sofya ziyareti öncesi yaptığı açıklamalara göre Limni Adası'na da iki F-16 savaş uçağı kaydırılacak; iki ülke hava kuvvetleri ortak uçuşlar gerçekleştirecek.

BULGARİSTAN BAHANESİ

Yunan milletvekili ve Uluslararası Hukuk Profesörü Angelos Sirigos, devlet televizyonu ERT'ye yaptığı açıklamada, NATO destekli patriot sisteminin Bulgaristan'ın hava sahasını koruyacağını kaydetti. Bu hamle, Türkiye'nin adaların silahsızlandırılmış statüsüne yönelik itirazlarına karşı NATO'nun dolaylı bir yanıtı olarak değerlendiriliyor.

Sirigos'un açıklamalarındaki en dikkat çekici nokta ise bu kurulumun hukuki ve siyasi boyutu oldu. Sirigos, şu ifadeleri kullandı: "Samothraki (Semadirek), 1923 Lozan Boğazlar Sözleşmesi'ne göre tamamen silahsızlandırılmış bir adaydı. Biz bu durumun 1936 Montrö Sözleşmesi ile sona erdiğini savunuyoruz; ancak Türkiye buna itiraz etmeye devam ediyor. Bu sistemin oraya kurulmasıyla NATO, bölgenin silahsızlandırılmış statüde olmadığını fiilen kabul etmiş oluyor."

SEMADİREK'İN ÜÇ NEDENİ!

AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Yunanistan'ın Semadirek Adası'nı seçmesinin nedeni 3 madde halinde şöyle yorumlandı:

■ Bulgaristan hava sahasının Ege üzerinden korunması amacıyla adayı üs olarak kullanıyor. Yani NATO'nun doğuya bakışını güçlendirmek için Semadirek kritik nokta.

■ Türkiye'nin "askersiz adaların silahlandırılması" iddiasına karşı sahada bir güvenlik hattı oluşturuyor. Adadaki Patriotlar, aslında diplomatik bir güç gösterisi ve caydırıcı mesaj niteliğinde.

■ Kuzey Ege ve Batı Trakya hattındaki radar ve hava savunma sistemlerini birleştirmek için ada kilit nokta olarak seçildi. Böylece, Yunanistan'ın bölgedeki erken uyarı ve savunma kapasitesini artırmayı hedefleniyor.

ATİNA İKİ ANLAŞMAYI BİRDEN ÇİĞNİYOR

'Boğaz Öna Adaları" olarak bilinen Gökçeada ve Bozcaada ile Yunan adaları Limni ve Semadirek, Boğazlar Rejimi'ne ilişkin Lozan Antlaşması'nın 4. maddesiyle askerden arındırıldı. 1923'te imzalanan Lozan ve 1947 tarihli Paris anlaşmaları gereği Yunanistan'ın, Semadirek dahil 6 Doğu Ege adasıyla On İki Ada ve bağlantısı olan adalarda, kolluk kuvvetleri dışında silahlı kuvvet bulundurmaması gerekiyor.

Kerpe Adası'nda Patriot'lar böyle görüntülenmişti.