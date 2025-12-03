İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2025 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4532
  • EURO
    49,573
  • ALTIN
    5740.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan ateşle oynuyor! İsrail'den ilk sevkiyat için hazırlıklar başladı
Dünya

Yunanistan ateşle oynuyor! İsrail'den ilk sevkiyat için hazırlıklar başladı

Türkiye ile rekabeti yerli üretimle değil dış alımla karşılamaya çalışan Yunanistan'dan dikkat çeken bir adım geldi. Fransa, ABD ve İsrail'den çok sayıda askeri ekipman temin eden Atina yönetiminin Tel Aviv'den 692 milyon avro değerinde PULS tipi çoklu roketatar sistemi tedarik edeceği belirtildi.

AA3 Aralık 2025 Çarşamba 23:15 - Güncelleme:
Yunanistan ateşle oynuyor! İsrail'den ilk sevkiyat için hazırlıklar başladı
ABONE OL

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan Parlamentosunun silahlanmaya ilişkin yarınki özel komisyonunda İsrail yapımı, 692 milyon avro değerinde PULS tipi çoklu roketatar sistemlerinin tedariki görüşülecek.

ELEKTRONİK SAVAŞ PROGRAMI

Yarın yapılacak toplantıda komisyona ayrıca, toplam 100 milyon avro değerinde, su altı mayın tespit ve etkisiz hale getirme araçları ile MEKO tipi 5 inçlik (127 mm) ana topların modernizasyonu ve elektronik savaş programı hakkında da bilgi verilecek.

MECLİSİN ONAYINA SUNULACAK

Komisyona yapılacak bilgilendirmeyi, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın alımlar hakkındaki sunumu izleyecek. Ardından da silah alımları Meclis Genel Kurulunun onayına sunulacak.

Alımlar, Yunanistan'ın orta vadeli savunma programı Aşil Kalkanı'nın parçası olacak.

YUNAN EKİPLERE EĞİTİM VERİLECEK

PULS tipi çoklu roketatar sistemlerinin tedariki için İsrail ile yapılacak anlaşmaya göre, PULS'un yedek parçalarının Yunanistan'da üretilmesi, bunun için de üretici firma Elbit'in Yunan teknisyenlere eğitim vermesi öngörülüyor.

Yunan basınında eylülde çıkan haberlerde, Atina'nın İsrail'den yaklaşık 700 milyon avroluk silah alımı da yapmak istediği ancak Gazze'deki mevcut durum nedeniyle anlaşmanın ertelendiği ileri sürülmüştü.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.