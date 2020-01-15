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Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, hükümetin cumhurbaşkanı adayının Danıştay Başkanı Aikaterini Sakellaropulu olduğunu söyledi.

AA15.01.2020  22:18 - Güncelleme: 15.01.2020  22:18

Miçotakis, televizyonlardan yaptığı halka sesleniş konuşmasında, Yunanistan'da ilk defa bir kadının cumhurbaşkanı adayı olduğunu belirtti.

Danıştay Başkanı Sakellaropulu'yu aday göstermeye karar verdiklerini açıklayan Miçotakis, Sakellaropulu'nun uluslararası alanda tanınan partiler üstü bir kişi olduğunu ifade etti.

Miçotakis, "Ülkemizin en yüksek makamda bir kadına sahip olmasının zamanı geldiğini düşünüyorum. Yunan toplumunda halen kadınların aleyhinde birçok ayırım söz konusu. Bu artık tepeden başlayarak değişiyor. 21. yüzyılın başında Yunan kadını layık olduğu yeri alıyor." ifadesini kullandı.

Muhalifler henüz cumhurbaşkanı adayını açıklamadı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin, şubat ayının başında yapılması bekleniyor.

Yunanistan'da cumhurbaşkanı, parlamentoda yapılan seçimle belirleniyor.

300 milletvekilinin bulunduğu parlamentoda, 200 oy alan aday seçimi kazanıyor.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'un görev süresi 15 Şubat'ta sona erecek.

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