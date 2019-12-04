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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, 'Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi. İki taraf Güven Arttırıcı Önlemler görüşmelerinin devamı kararı aldı. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a Dış Politika Kurulunu toplayarak tüm siyasi partilerin bilgilendirilmesi talimatını verdim' dedi.

  • İHA
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Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra açıklama yaptı.
 
Miçotakis açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile açık bir tartışmamız vardı. Türkiye'nin son adımları ile ortaya çıkan meseleleri masaya koydum. Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi. İki taraf Güven Arttırıcı Önlemler görüşmelerinin devamı kararı aldılar. Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a Dış Politika Kurulunu toplayarak tüm siyasi partilerin bilgilendirilmesi talimatını verdim. Yunan halkına söylemek istediğim şey; Türkiye ile alakalı sorunlar vardı bu sorunlar aşılabilir" ifadelerini kullandı.
 

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