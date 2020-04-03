AA 03 Nisan 2020 Cuma 17:52 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 18:02

Yunan Proto Thema gazetesinin haberine göre, Miçotakis mektubunda, Avrupa'ya göçmen akınlarının önlenmesinde Türkiye ile iş birliğinin belirleyici rolü bulunduğunu belirterek, AB ile Türkiye arasında, yeni finansman mekanizması oluşturulmasını içeren bir anlaşma imzalanmasını istedi.

Mektubunda, Türkiye'nin mülteci akınlarını tamamen kontrol etme gücüne sahip olduğu değerlendirmesinde bulunan Miçotakis, Ankara'nın sığınmacıları AB’ye karşı baskı aracı olarak kullandığını öne sürdü.

Miçotakis, AB’den Türkiye’ye maddi desteğin “daha az akınlar için daha çok finans ve daha büyük akınlar için daha az finans” ilkesine dayandırılması gerektiğini kaydetti.