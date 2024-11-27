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Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye mesajı: Ilıman iklimin Kıbrıs meselesine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasını kolaylaştıracağına inanıyoruz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Kıbrıs Rum kesimine ziyarette bulunarak Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki yakınlaşmaya ilişkin Hristodulidis ile ortak bir görüşe sahip olduklarını ifade eden Miçotakis, 'İlişkilerde hakim olan ılıman iklimin Kıbrıs meselesine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasını kolaylaştıracağına inanıyoruz' dedi.

AA27 Kasım 2024 Çarşamba 19:24 - Güncelleme:
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye mesajı: Ilıman iklimin Kıbrıs meselesine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasını kolaylaştıracağına inanıyoruz
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Yunanistan ile Rum yönetimi arasında bu yıl 2'ncisi düzenlenen hükümetlerarası zirve kapsamında Miçotakis, önce Yunanistan-Rum yönetimi İş Forumu'nda konuşma yaparak, Güney Kıbrıslı yatırımcıları ülkesine yatırım yapmaya davet etti.

Miçotakis İş Forumu'nun ardından Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüştü. İkili görüşmenin akabinde heyetler bir araya geldi.

Temasların ardından kamuoyuyla paylaşılan ortak bildiride iki lider Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde 15 Ekim'de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Hristodulidis'in katılımıyla gerçekleştirilen görüşmeden ve Kıbrıs meselesi için çok taraflı toplantı çağrısından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

DENİZ ALTINDAN ELEKTRİK BAĞLANTISI

Bildiride, Kıbrıs Rum kesimiyle Girit arasında deniz altından elektrik bağlantısı için tarafların ilgili bakanlıkları arasında çerçeve mutabakatı imzalandığı ve doğalgaz piyasasındaki rekabet gücü için işbirliğinin artırılmasına karar verildiği belirtildi.

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İkili görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında Miçotakis, Rum yönetimi ile eğitim, sağlık, sivil koruma, enerji, dijitalleşme, su tedariki gibi konularda işbirliği adımları atılmasını istediklerini kaydetti.

Miçotakis, İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek benzer bir ateşkesin Gazze için de yapılmasını umduğunu ifade etti.

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Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki yakınlaşmaya ilişkin Hristodulidis ile ortak bir görüşe sahip olduklarını ifade eden Miçotakis, "İlişkilerde hakim olan ılıman iklimin Kıbrıs meselesine ilişkin görüşmelerin yeniden başlamasını kolaylaştıracağına inanıyoruz." dedi.

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