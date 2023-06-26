İSTANBUL 25°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2023 Pazartesi / 8 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,9128
  • EURO
    28,3115
  • ALTIN
    1609.09
  • BIST100
    5720.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Yunanistan başbakanı yeniden Miçotakis oldu

Yunanistan'da, Yeni Demokrasi Partisi Lideri Kiryakos Miçotakis, yemin ederek Başbakanlık görevine başladı.

AA26 Haziran 2023 Pazartesi 14:23 - Güncelleme:
Yunanistan başbakanı yeniden Miçotakis oldu
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun huzurunda yemin eden Miçotakis, bir aylık aradan sonra tekrar Başbakan oldu.

Cumhurbaşkanlığında yapılan yemin törenine, Miçotakis'in eşi, çocukları ve aralarında eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyanni'nin de bulunduğu kardeşleri katıldı.

Törenin ardından Başbakanlığa geçen Miçotakis, burada görevi geçici hükümetin Başbakanı Yannis Sarmas'tan devraldı.

Yeni kabinenin ise saat 17.00'de açıklanması öngörülüyor.

Dünkü genel seçimlerde, Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 40,55 oy alarak 300 sandalyeli meclise 158 milletvekili göndermeye hak kazanmıştı.

  • Yeni Demokrasi Partisi
  • Kiryakos Miçotakis
  • Yunanistan Başbakanı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.