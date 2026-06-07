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Dünya

Yunanistan beşik gibi sallandı! 5,2 büyüklüğündeki deprem hasara yol açtı

Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından bazı binalarda hasar oluştu.

İHA7 Haziran 2026 Pazar 14:52 - Güncelleme:
Yunanistan beşik gibi sallandı! 5,2 büyüklüğündeki deprem hasara yol açtı
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Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda 4,8 ve 5,2 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi. Yunanistan Jeodinamik Enstitüsü'ne göre ilk 4,8 büyüklüğündeki deprem Prokopi (Yeni Ürgüp) bölgesinin 6 kilometre güneybatısında 14 kilometre derinlikte kaydedilirken, kısa süre sonra meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki sarsıntı ise Prokopi'nin 2 kilometre güneydoğusunda 5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Başkent Atina'da da hissedilen sarsıntının ardından bazı binalarda hasar meydana geldi. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Yunan devlet televizyonu ERT'ye göre yerel yetkililer, bazı bölgelerde heyelan meydana geldiğini ve altyapı hasarı oluştuğunu bildirdi.

Aynı bölgede büyüklüğü 2,8 ile 3,3 arasında değişen dört artçı sarsıntı da kaydedildi.

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