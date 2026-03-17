İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mart 2026 Salı / 29 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2077
  • EURO
    51,0217
  • ALTIN
    7114.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
Dünya

Yunanistan bu kez İngiltere'nin kapısını çaldı! İHA savunma sistemleri masada

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile İngiltere'de bir araya geldi. Görüşmede, Yunanistan'ın 2030 silahlanma hedefleri çerçevesinde insansız hava araçları (İHA) savunma sistemleri kullanımı ve inovasyon konusunda işbirliği imkanları hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu aktarıldı.

AA17 Mart 2026 Salı 19:02 - Güncelleme:
ABONE OL

Dendias'ın İngiltere ziyareti vesilesiyle gerçekleşen görüşmede, Doğu Akdeniz, İran, Orta Doğu, Lübnan ve Ukrayna'ya ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

İngiltere ve Yunanistan arasındaki savunma işbirliğinin derinleştirilmesini de ele alan iki Bakan, özellikle Yunanistan'ın 2030 silahlanma hedefleri çerçevesinde insansız hava araçları (İHA) savunma sistemleri kullanımı ve inovasyon konusunda işbirliği imkanları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Dendias, görüşmenin ardından bir gazetecinin, Hürmüz Boğazı'na Yunanistan'ın gemi gönderme ihtimali olup olmadığına ilişkin sorusuna, "Bölgedeki durum şu an öyle ki böylesi bir olasılığın olduğunu hiç sanmıyorum." yanıtını verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepez Hükümet Konağı'nda silah sesleri! Rastgele ateş açtı, kendini odaya kilitledi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.