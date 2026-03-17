Yunanistan bu kez İngiltere'nin kapısını çaldı! İHA savunma sistemleri masada

Dendias'ın İngiltere ziyareti vesilesiyle gerçekleşen görüşmede, Doğu Akdeniz, İran, Orta Doğu, Lübnan ve Ukrayna'ya ilişkin gelişmeler değerlendirildi.

İngiltere ve Yunanistan arasındaki savunma işbirliğinin derinleştirilmesini de ele alan iki Bakan, özellikle Yunanistan'ın 2030 silahlanma hedefleri çerçevesinde insansız hava araçları (İHA) savunma sistemleri kullanımı ve inovasyon konusunda işbirliği imkanları hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Dendias, görüşmenin ardından bir gazetecinin, Hürmüz Boğazı'na Yunanistan'ın gemi gönderme ihtimali olup olmadığına ilişkin sorusuna, "Bölgedeki durum şu an öyle ki böylesi bir olasılığın olduğunu hiç sanmıyorum." yanıtını verdi.