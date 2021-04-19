İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Nisan 2021 Pazartesi / 7 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0743
  • EURO
    9,7228
  • ALTIN
    464.235
  • BIST100
    1396.32
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan bu ülkelerden gelen ziyaretçilere karantina şartını kaldırdı
Dünya

Yunanistan bu ülkelerden gelen ziyaretçilere karantina şartını kaldırdı

Yunanistan, 14 Mayıs'tan itibaren ülkeye giriş yapacak olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere, ABD, Birleşik Krallık, Sırbistan, BAE ve İsrail'den gelen ziyaretçilere karantina şartının kaldırıldığını duyurdu.

DHA19 Nisan 2021 Pazartesi 13:14 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 13:14
ABONE OL

Yunanistan, ülkeye tatil amacıyla gelen yabancı turistlerin 14 Mayıs'tan itibaren karantina yükümlülüğünden muaf tutulacağını açıkladı. Atina yönetimi ülkeye giriş yapacak olan yabancı turistlerin karantina zorunluluğunun kaldırılacağı ülkelerin listesini yayınladı.

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis söz konusu tarihten itibaren ülkeye giriş yapacak olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere, ABD, Birleşik Krallık, Sırbistan, BAE ve İsrail'den gelen ziyaretçilere 7 gün karantina uygulanmayacağını ifade etti.

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu'nun eski üyesi ve 'Yunanistan - Başka Bir Yol' partisi lideri Notias Marias, Atina'ya turist akışını artırmak için Rus turistlere vizelerin kaldırılmasını önermişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.