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Dünya

Yunanistan Dışişleri Bakanı: ABD'nin desteğine ihtiyacımız var

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Ukrayna meselesinde Avrupa'nın önemli bir rol üstlenmesi, ABD'nin de Avrupa'yı desteklemesi gerektiğine inandığını belirtti.

AA4 Mart 2025 Salı 19:43 - Güncelleme:
Yunanistan Dışişleri Bakanı: ABD'nin desteğine ihtiyacımız var
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Fox News'e verdiği röportajda, "Ukrayna'nın da dahil olduğu bir geleceğe odaklanmalıyız." diye konuştu.

Ukrayna'da barış ortamının sağlanmasının önemine işaret eden Yerapetritis, savunma alanında Avrupa'da adil bir yük paylaşımı olması gerektiğini ifade etti. Yerapetritis, Yunanistan'ın Avrupa Birliği (AB) içindeki güvenlik mekanizmalarının artırılmasını desteklediğini kaydetti.

Avrupa'nın Ukrayna meselesinde temel bir rol üstlenmesi gerektiğini savunan Yerapetritis, "ABD'nin de Avrupa'nın yanında durması gerektiğine inanıyorum. Zira, birlikte olursak gücümüzü çoğaltırız. Avrupa olarak da Ukrayna'ya çok yönlü garantiler verebiliriz." diye konuştu.

Yerapetritis, Avrupa'nın komşu olarak ilgili sorumluluğu alması gerektiğini belirterek, "ABD'nin desteğine ihtiyacımız var çünkü ABD'nin aktif olarak dahil olmaya devam etmesi önemli. Ama tabii ki Avrupa'nın da önemli bir rol oynaması lazım." dedi.

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