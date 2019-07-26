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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Miçotakis Türkiye'ye bir zeytin dalı uzattı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 'Başbakan (Kiriakos Miçotakis) Türkiye'ye bir zeytin dalı uzattı. Bu açıkça uluslararası hukuk ve anlaşmalara saygıya bağlı' dedi.

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 Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Türkiye ile ilişkileri hakkında, "Başbakan (Kiriakos Miçotakis) Türkiye'ye bir zeytin dalı uzattı. Bu açıkça uluslararası hukuk ve anlaşmalara saygıya bağlı." dedi. 
 
Dendias, SKAI televizyonuna verdiği röportajda, dış politikaya yönelik değerlendirmelerde bulundu. 
 
Türkiye ile ilişkilerin eskiye dayandığını anımsatan Nikos Dendias, Türkiye ile halihazırda var olan "uluslararası bağlamda" görüşebileceklerini söyledi.
 
Dendias, Kıbrıs meselesi hakkında tavırlarının net olduğunu ve bunu Avrupa Birliği düzleminde ortaya koyduklarını vurguladı. 
 
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Yunanistan-Türkiye ilişkilerine yönelik ise "Başbakan (Kiriakos Miçotakis) Türkiye'ye bir zeytin dalı uzattı. Bu açıkça uluslararası hukuk ve anlaşmalara saygıya bağlı. Türkiye'nin bu çağrıya nasıl karşılık vereceğini göreceğiz, ancak Başbakan'ın da dediği gibi egemenlik hakları müzakere edilemez." diye konuştu. 
 
Dendias, "Bildiğiniz gibi komşunuzu seçemiyorsunuz. Bir Lüksemburg veya Belçika olsaydık her şey bambaşka olabilirdi. Tüm bu masraflardan kurtulabilirdik. Dışişleri Bakanlığı çok rahat bir yer olabilirdi. Savunma Bakanlığı ise belki de hiç olmazdı." yorumunu yaptı. 
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile tanıştıklığının geçmişe dayandığını da dile getiren Nikos Dendias, şimdilik herhangi bir ikili görüşmenin planlanmadığını kaydetti.

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