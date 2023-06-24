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Dünya

Yunanistan duyurdu: Rusya'daki gelişmeler için kriz yönetim birimi kuruldu

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki gelişmeler nedeniyle 'kriz yönetimi birimi' oluşturdu.

AA24 Haziran 2023 Cumartesi 22:35 - Güncelleme:
Yunanistan duyurdu: Rusya'daki gelişmeler için kriz yönetim birimi kuruldu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan vatandaşlarına Rusya Federasyonu'na ziyaretten kaçınmaları tavsiye edildi.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanının talimatı ile Rusya Federasyonu'ndaki son gelişmeler nedeniyle bugün Dışişleri Bakanlığı bünyesinde diğer Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri ile iletişim ve koordinasyon halinde bulunan kriz yönetim birimi oluşturuldu." ifadelerine yer verildi.

RUSYA'DA WAGNER KRİZİNİN TIRMANIŞI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Son olarak Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

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