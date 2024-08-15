Yunanistan Genelkurmayı Türk askerinin başarısını hazmedemedi

Almanya'da düzenlenen Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda, ülkemizi temsil eden Özel Kuvvetler ve Kara Kuvvetleri personelimiz yarışmayı birinci ve ikinci sırada tamamladı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancıları Yarışması'nın sonuçlarını paylaştığı videoda, Türk askerlerinin başarısını sansürledi.

5'İNCİ OLDUKLARI YARIŞMAYI 'GALİP' GİBİ DUYURDULAR



İlk 2 sırada Türkiye'nin yer almasını görmezden gelen Yunan makamlar, 5'inci bitirdikleri yarışmada kendilerini 4'üncü ilan etti.

Yarışmayı kendilerinden üstte bitiren ülkelerin bayraklarını kırpan Yunanlar, listeyi kendi bayrağının yer aldığı sıradan başlatarak algıya girişti.