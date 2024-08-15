İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ağustos 2024 Perşembe / 10 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,6437
  • EURO
    37,1622
  • ALTIN
    2655.34
  • BIST100
    9830.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yunanistan Genelkurmayı Türk askerinin başarısını hazmedemedi
Dünya

Yunanistan Genelkurmayı Türk askerinin başarısını hazmedemedi

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancıları Yarışması'nın sonuçlarını paylaştığı videoda, Türk askerlerinin başarısını sansürledi.

15 Ağustos 2024 Perşembe 09:16 - Güncelleme:
Yunanistan Genelkurmayı Türk askerinin başarısını hazmedemedi
ABONE OL

Almanya'da düzenlenen Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda, ülkemizi temsil eden Özel Kuvvetler ve Kara Kuvvetleri personelimiz yarışmayı birinci ve ikinci sırada tamamladı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancıları Yarışması'nın sonuçlarını paylaştığı videoda, Türk askerlerinin başarısını sansürledi.

5'İNCİ OLDUKLARI YARIŞMAYI 'GALİP' GİBİ DUYURDULAR

İlk 2 sırada Türkiye'nin yer almasını görmezden gelen Yunan makamlar, 5'inci bitirdikleri yarışmada kendilerini 4'üncü ilan etti.

Yarışmayı kendilerinden üstte bitiren ülkelerin bayraklarını kırpan Yunanlar, listeyi kendi bayrağının yer aldığı sıradan başlatarak algıya girişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.