Türkiye'yi 'bir tehdit' olarak tanımlayan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Houpis, Atina'nın her türlü senaryoya hazır olduğunu ve gerekirse ordunun beş dakika içinde her yere müdahale edebileceğini öne sürdü.

10. Delfi Ekonomi Forumu'nda konuşan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitris Houpis, haddini aşarak Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ülkesi için 'Bir tehdit olmaya devam ettiğini' öne süren Houpis "Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü senaryoya hazır olduğunu" belirtti.

"5 DAKİKA İÇİNDE MÜDAHALE ETMEYE HAZIRIZ"

Türkiye'nin günlük olarak yeni tartışma konuları gündeme getirdiğini iddia eden Dimitris Houpis, Yunanistan'ın ise sadece kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) konularında hassasiyet gösterdiğini öne sürdü.

Houpis, "Türk tarafından gelen açıklamalara çok büyük ölçüde toleransımız var ancak gerektiği takdirde beş dakika içinde müdahale etmeye hazırız." şeklinde skandal sözler sarf etti.

MİÇOTAKİS'TEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Aynı forumda konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin silahlı kuvvetlerini güçlendirmelerinin sebeplerinden birinin Türkiye'ye karşı caydırıcılık olduğunu söylemişti.

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