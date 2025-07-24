Yunanistan hezimeti kabul etti! Miçotakis'ten acı itiraf: Türkiye engellenemezdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey ile Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin tam kapsamlı mutabakat zaptını imzaladı. İngiliz hükümeti ise Türkiye'nin Eurofighter kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin imzalanan tam kapsamlı mutabakat zaptıyla, 'milyarlarca sterlinlik' ihracata yönelik büyük bir adım atıldığını bildirdi.

Söz konu satış ise Yunanistan'da endişelere neden oldu. Atina merkezli Proto Thema internet sitesi, Türkiye'de en dinamik sektörlerinden biri olan savunma sanayiindeki gelişmelerin, Avrupa'nın dikkatini çektiği vurgulandı.

Ankara'nın, bazı ikili anlaşmalar aracılığıyla Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerini Türk silah sistemleri pazarına giderek daha da yakınlaştırmaya çalıştığı dile getirilen habede, Türkiye'nin savunma alanında araştırma ve geliştirmeye her yıl milyarlarca dolar yatırım yaptığı ve bölgede savunma sektöründe önemli ölçüde başarılı olduğu ifade edildi.

Türkiye'nin, Akdeniz kıyılarından başlayarak şimdiye kadar İspanya ile HÜRJET eğitim uçağı tedarik etmek için bir anlaşma yapmayı başardığı, Leonardo aracılığıyla İtalyan Piaggio şirketinin satın alınmasının ise Ankara'ya AB içinde güçlü bir üretim üssü ve Yunanistan'a çok yakın bir mesafede olma imkânı sağladığı vurgulandı.

Haberde, Türkiye'nin savunma etki alanı şimdiye kadar Ukrayna'dan Balkanlar ve Basra Körfezi ülkelerine konuşlandırdığı Bayraktar İHA'ları aracılığıyla genişlemiş olsa da, Eurofighter anlaşmasının önemli bir başarı olduğu aktarıldı.

"BAŞ AĞRISI"

Ankara'nın aynı zamanda ABD ile F-16 savaş uçağı tedariki konusundaki görüşmelerden geri adım atmadığı ve hava gücünü artırma girişiminin İsrail'i de endişelendirdiği ifade edildi. Haberde, Türkiye'nin Eurofighter'ları satın almasının İsrail'in hava üstünlüğüne doğrudan veya acil bir tehdit ve ' baş ağrısı ' teşkil ettiğinin altı çizildi.

MİÇOTAKİS: ENGELLENEMEZDİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise SKAI TV'ye verdiği röportajda, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabulüne ilişkin imzalanan mutabakat zaptına işaret ederek, "Türkiye güçlü savunma sanayisi olan büyük bir ülke. Birileri Türkiye'ye savunma silahı satışını engelleyebileceğine inanıyorsa yanılıyordur. Asla böyle bir şey olmadı ve olmayacak. Ancak yapılacak şey Avrupalı müttefiklerimize bu uçakların kullanımında ön koşullar olması yönünde hassasiyet kazandırmaktır" dedi.