Yunanistan ile ABD ‘Ortak Savunma Anlaşması' imzaladı

DHA 14 Ekim 2021 Perşembe 17:12 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 17:13

Dendias, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile düzenlediği basın toplantısının ardından Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın 'İkinci Değişiklik Protokolünü' imzaladı.

Dendias, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile düzenlediği basın toplantısı sonrası Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın 'İkinci Değişiklik Protokolünü' imzaladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Birkaç dakika içinde imzalayacağımız Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın revizyonu, uzun vadeli ortaklığımızın sembolik ve büyük ölçüde temelidir" dedi. ABD'deki gündeminin Doğu Akdeniz, Batı Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika olduğunu belirten Dendias, Avustralya Büyükelçisi Arthur Sinodinos ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile ikili görüşmeler de yaptı.