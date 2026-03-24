  Yunanistan imzayı attı: 5 milyar avroluk savunma programına onay
Dünya

Yunanistan imzayı attı: 5 milyar avroluk savunma programına onay

Yunanistan'da Hükümet Dış Politika ve Savunma Konseyi (KYSSEA) toplantısında, toplam değeri yaklaşık 5 milyar avroyu bulan savunma programlarına onay verildiği bildirildi.

AA24 Mart 2026 Salı 16:13 - Güncelleme:
Yunan basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıda, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra silahlanma programları ele alındı.

Toplantıda, İsrail yapımı hava savunma sistemlerinin tedariki, 38 F-16 Block 50 savaş uçağının "Viper" seviyesine yükseltilmesi ve donanmaya ait MEKO sınıfı 4 fırkateynin modernizasyonuna ilişkin kararlar alındı.

Toplantıda ayrıca F-35 savaş uçaklarına yönelik altyapı çalışmalarının ilerletilmesi ve C-27 nakliye uçaklarının bakım programı onaylandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fiyat sorma bahanesiyle telefonu cepledi: Hırsızın savunması pes ettirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
