Yunanistan itiraf etti: Türkiye dengeyi kendi lehine çevirdi

Türkiye'nin donanma gücündeki hızlı yükseliş Yunan basınında geniş yankı buldu.

Aynı anda 31 savaş gemisi inşası, stratejik yeni üsler ve gelişmiş insansız deniz araçları, Atina'da "sürpriz saldırı" senaryolarını gündeme taşıdı.

TÜRKİYE DENGEYİ KENDİ LEHİNE ÇEVİRİYOR

Yunanistan'da yayımlanan Pentapostagma gazetesi, emekli Korgeneral Lazaros Kambouridis'in analizine yer vererek Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de dengeyi kendi lehine çevirecek adımlar attığını yazdı.

Analizde, Çanakkale'de Amfibi Ordu Komutanlığı, Gökçeada ve İskenderun'da deniz piyade tugayları, Dalaman'da ana üs statüsüne yükseltilen hava üssü ve Hatay'da yeni komando tugayları dikkat çekti.

Ukrayna-Rusya savaşındaki insansız deniz aracı deneyiminden ilham alan Türkiye'nin Aksaz, Foça, Çanakkale, Gölcük, Mersin ve Karadeniz Ereğli'de güçlü bir İDA filosu kurduğu belirtildi. Didim'de planlanan İDA Komutanlığı'nın ise Yunan adalarına karşı stratejik güç merkezi olacağı öne sürüldü.

Kambouridis, milli uçak gemisi, TF-2000 destroyeri, yeni nesil fırkateynler, Reis sınıfı denizaltılar ve çıkarma gemilerinden oluşan projelerin yanı sıra kamikaze İDA'ların da kısa sürede envantere gireceğini ifade etti.

Yunan basını bu gelişmeleri "Kıbrıs ile adalara kuşatma" olarak yorumlarken, uzmanlar Türkiye'nin bölgede kurduğu caydırıcı etkinin artık açıkça hissedildiğini belirtiyor.

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