Yunanistan köşeye sıkıştı! Mora faciasında yeni gelişme

Yunanistan'da 332 akademisyen, Mora Yarımadası açıklarında batan göçmen teknesiyle ilgili Avrupa Birliği (AB) ve ülke makamlarına açık mektup gönderdi. Navarin'den 47 deniz mili uzaklıktaki uluslararası sularda 14 Haziran'da düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuş, 82 kişi ölmüş, 104 kişi kurtarılıp Kalamata Limanı'na getirilmişti. Can kaybının 82 olduğu öne sürülse de sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'nin teknede 700 kişinin bulunduğu yönündeki açıklaması düşünüldüğünde, ölü sayısının 500'ü geçebileceği belirtiliyor. Akademisyenlerin Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile denizcilik, göç ve iltica bakanlıklarının yanı sıra AB Komisyonu ve AB'nin dış sınırlarının yönetiminden sorumlu ajansı Frontex'e gönderdiği mektupta, Yunan makamları tarafından verilen çelişkili ifadelere dikkat çekildi.

GERİ İTMELER ARTIK SON BULMALI

Mektupta, Yunan makamları tarafından uygulan geri itmelerin sonlandırılması gerektiği belirtildi. Batan göçmen teknesine yardımın geciktiği veya hiç sağlanmadığına dikkat çekilen mektupta "Arama-kurtarma amacıyla açık denizler veya uluslararası sular devletler arasında bölgelere ayrılmıştır. Risk altındaki göçmen gemisi Yunanistan'ın arama-kurtarma bölgesi içindeydi ve Yunanistan'ın yasal olarak kurtarma yükümlülüğü vardı" ifadelerine yer verildi. Frontex'in yasal yükümlülükleri hakkındaki endişelerini de dile getiren akademisyenler, Frontex'in tüm önlemleri alıp almadığına dair bağımsız bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

OKLAR YUNAN SAHİL GÜVENLİK'İ GÖSTERİYOR



Yunanistan'da ana muhalefet (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'ın Kalamata Limanı'nda ziyaret ettiği göçmenler, faciada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerini işaret etti. Batan tekneden sağ kurtulan bir göçmen, savcıya verdiği ifadede, teknenin Yunan Sahil Güvenlik ekipleri halatlarla çekerken battığını söyledi. Bir başka göçmen de ifadesinde "Yunan Sahil Güvenlik botu tekneye bir halat bağladı. Aşırı sürat nedeniyle tekne sağa sola sallanmaya başlayıp alabora oldu" dedi. Facianın meydana geldiği noktadan geçen "Faithful Warrior" isimli petrol tankerinin kaptanının anlattıkları da geminin Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldığını doğruluyor.