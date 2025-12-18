İslamabad'da geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısında konuşan Dar, Pakistan'ın ISF'ye asker göndermeye hazır olduğunu dile getirdi. Dar, Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda ise "Buna hazır değiliz. Bu bizim işimiz değil, Filistin kolluk kuvvetlerinin işi. Bizim işimiz barışı korumak, barışı zorlamak değil. Bu güce katkıda bulunmaya kesinlikle hazırız ancak bu karar, ISF'nin görev yetki ve görev tanımı belirlenene kadar alınamaz" dedi.

"PAKİSTAN'IN KARARI İYİ ANALİZ EDİLMELİ"

Söz konusu açıklama, günler sonra Yunan basınında geniş yer buldu. Haberde, Pakistan'ın en güçlü askeri liderinde gelen bu açıklamanın iyi analiz edilmesi gerektiği ifade edildi.

Haberde, Pakistan'ın askeri lideri Asim Munir'in önümüzdeki haftalarda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gideceği, bu ziyaretin altı ay içinde gerçekleşecek üçüncü görüşme olacağı ve muhtemelen görüşmede Gazze gücünün ele alınacağı vurgulandı.

Askeri uzmanlara göre, Munir son haftalarda Endonezya, Malezya, Suudi Arabistan, Türkiye, Ürdün, Mısır ve Katar gibi ülkelerin askeri ve siyasi liderleriyle bir araya geldi.

YUNANİSTAN VE İSRAİL İÇİN TEHLİKE ARZ EDER UYARISI

Haberde, ABD destekli plan kapsamında Pakistan birliklerinin Gazze'ye konuşlandırılmasının, İsrail için tehlike arz edeceği aktarıldı.

Ayrıca Pakistan'ın Gazze Şeridi'ne askeri güçleriyle katılmasının, Yunanistan ve Güney Kıbrıs için de ciddi huzursuzluğa yol açabileceği dile getirildi. Söz konusu gelişmelerin, ABD'nin bölgedeki çıkarları açısından önemli sonuçlar doğuracağı ifade edilen haberde, İslamabad'ın aynı zamanda nükleer güce sahip Müslüman bir ülke olduğu ve en büyük müttefikinin Türkiye olduğu ifade edildi.

Pakistan birliklerinin bölgede konuşlanmasının Trump'ın Türkiye'ye olan bağımlılığını artıracağı, zira iki ülkenin önemli birer müttefik olduğu ve Ankara'nın İslamabad üzerinde hayati etkisinin olduğu aktarıldı.

Tüm bunların Yunanistan için olumlu sonuçlar doğurmayacağı, Ankara'nın Trump üzerinden etkisinin artmasının ve nükleer güce sahip Pakistan ile daha fazla yakınlaşmasının bölge için büyük risk teşkil ettiği dile getirildi.