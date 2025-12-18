İSTANBUL 13°C / 6°C
Yunanistan küplere bindi! Pakistan ve Türkiye'nin yakınlaşması hedeflerinde: Nükleer silah an meselesi olur

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı, Gazze için oluşturulacak Uluslararası İstikrar Gücü'ne (ISF) İslamabad'ın katılma kararı Yunanistan'da öfkeyle karşılandı. Yunan basını Pakistan askerlerinin Gazze'ye ayak basmasının daha büyük bölgesel risklere yol açacağını iddia ederek söz konusu gelişmeyi Türkiye üzerinden değerlendirdi. Haberde, Pakistan'ın nükleer silaha sahip tek Müslüman ülkesi olduğu dile getirilirken, bu durumun artan Ankara-İslamabad yakınlaşmasında Yunanistan ve İsrail için büyük tehlike arz edeceği vurgulandı. İki ülkenin bölgede güç birliğine gitmesinin, Türkiye'nin nükleer silah sahibi olmasına yol açabileceği belirtildi.

HABER MERKEZİ18 Aralık 2025 Perşembe 22:21
İslamabad'da geçtiğimiz günlerde bir basın toplantısında konuşan Dar, Pakistan'ın ISF'ye asker göndermeye hazır olduğunu dile getirdi. Dar, Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda ise "Buna hazır değiliz. Bu bizim işimiz değil, Filistin kolluk kuvvetlerinin işi. Bizim işimiz barışı korumak, barışı zorlamak değil. Bu güce katkıda bulunmaya kesinlikle hazırız ancak bu karar, ISF'nin görev yetki ve görev tanımı belirlenene kadar alınamaz" dedi.

"PAKİSTAN'IN KARARI İYİ ANALİZ EDİLMELİ"

Söz konusu açıklama, günler sonra Yunan basınında geniş yer buldu. Haberde, Pakistan'ın en güçlü askeri liderinde gelen bu açıklamanın iyi analiz edilmesi gerektiği ifade edildi.

Haberde, Pakistan'ın askeri lideri Asim Munir'in önümüzdeki haftalarda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gideceği, bu ziyaretin altı ay içinde gerçekleşecek üçüncü görüşme olacağı ve muhtemelen görüşmede Gazze gücünün ele alınacağı vurgulandı.

Askeri uzmanlara göre, Munir son haftalarda Endonezya, Malezya, Suudi Arabistan, Türkiye, Ürdün, Mısır ve Katar gibi ülkelerin askeri ve siyasi liderleriyle bir araya geldi.

YUNANİSTAN VE İSRAİL İÇİN TEHLİKE ARZ EDER UYARISI

Haberde, ABD destekli plan kapsamında Pakistan birliklerinin Gazze'ye konuşlandırılmasının, İsrail için tehlike arz edeceği aktarıldı.

Ayrıca Pakistan'ın Gazze Şeridi'ne askeri güçleriyle katılmasının, Yunanistan ve Güney Kıbrıs için de ciddi huzursuzluğa yol açabileceği dile getirildi. Söz konusu gelişmelerin, ABD'nin bölgedeki çıkarları açısından önemli sonuçlar doğuracağı ifade edilen haberde, İslamabad'ın aynı zamanda nükleer güce sahip Müslüman bir ülke olduğu ve en büyük müttefikinin Türkiye olduğu ifade edildi.

"TÜRKİYE'NİN TRUMP ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ARTAR"

Pakistan birliklerinin bölgede konuşlanmasının Trump'ın Türkiye'ye olan bağımlılığını artıracağı, zira iki ülkenin önemli birer müttefik olduğu ve Ankara'nın İslamabad üzerinde hayati etkisinin olduğu aktarıldı.

Tüm bunların Yunanistan için olumlu sonuçlar doğurmayacağı, Ankara'nın Trump üzerinden etkisinin artmasının ve nükleer güce sahip Pakistan ile daha fazla yakınlaşmasının bölge için büyük risk teşkil ettiği dile getirildi.

