Dünya

Yunanistan Lozan'ı hiçe saydı... Azınlık okulu kararına sert tepki

Batı Trakya Türkleri, yeterli öğrenci sayısına ulaşmasına rağmen açılmayan İskeçe'ye bağlı Mizanlı köyündeki azınlık ilkokulunun önünde protesto düzenledi. Çok sayıda Türk'ün katıldığı gösteride okunan bildiride, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınmış eğitim hakkının engellenmesinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, “Azınlık insanını kendi okulundan mahrum bırakmakla ne amaçlanmaktadır? Bu uygulamalar Lozan'a, demokrasiye ve eşit vatandaşlık anlayışına aykırıdır.' ifadelerine yer verildi.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 11:41 - Güncelleme:
Yunanistan Lozan'ı hiçe saydı... Azınlık okulu kararına sert tepki
ABONE OL


Çok sayıda Türk'ün katıldığı gösteride okunan bildiride, okulun kapalı kalmasının protesto edildiği ve Yunanistan devletinin yıllardır "çocuk azlığı" gerekçesiyle onlarca azınlık okulunu kapattığı kaydedildi.

Bildiride, geçtiğimiz yıl Kardiçe'deki Argiri köyünde 1 öğrenci için, bu yıl da Keçi Adası'nda 2 öğrenci için ilkokul açıldığı hatırlatılarak, "Aynı uygulamanın azınlık okullarında yapılmaması bizi derinden üzmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın çifte standardına sert tepki

Yunanistan Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanı Sofia Zaharaki'nin "Ulusal fenerler iki öğrenciyle bile açık tutulur" sözleri hatırlatılan bildiride, "Peki, öyleyse neden azınlığın eğitim fenerleri bir bir söndürülmektedir?" denildi.

Bildiride, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınmış eğitim hakkının engellenmesinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Azınlık insanını kendi okulundan mahrum bırakmakla ne amaçlanmaktadır? Bu uygulamalar Lozan'a, demokrasiye ve eşit vatandaşlık anlayışına aykırıdır." ifadelerine yer verildi.

Bir asırda 305 okuldan sadece 83'ü kaldı

Batı Trakya Türkleri, Mizanlı azınlık ilkokulunun derhal açılması, azınlık okullarına yönelik ayrımcı politikaların son bulması ve eğitim hakkının Lozan'a uygun şekilde güvence altına alınmasını talep etti.

Gösteriye Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda Türk katıldı.

Türk okullarını teker teker kapatıyorlar

Batı Trakya'daki Türk azınlık okullarının sayısı son 20 yılda önemli ölçüde azaldı, 20 yıl önce 210 olan azınlık ilkokulu sayısı bugün 83'e düştü.

Yunanistan devleti bu kapatmaları çoğunlukla "çocuk azlığı" ve "idari reform" gerekçeleriyle savunurken, Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileri bunun Lozan Antlaşması ile güvence altına alınan eğitim hakkının ihlali olduğunu belirtiyor.

