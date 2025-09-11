Çok sayıda Türk'ün katıldığı gösteride okunan bildiride, okulun kapalı kalmasının protesto edildiği ve Yunanistan devletinin yıllardır "çocuk azlığı" gerekçesiyle onlarca azınlık okulunu kapattığı kaydedildi.
Bildiride, geçtiğimiz yıl Kardiçe'deki Argiri köyünde 1 öğrenci için, bu yıl da Keçi Adası'nda 2 öğrenci için ilkokul açıldığı hatırlatılarak, "Aynı uygulamanın azınlık okullarında yapılmaması bizi derinden üzmektedir." ifadeleri kullanıldı.
Bildiride, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınmış eğitim hakkının engellenmesinin kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Azınlık insanını kendi okulundan mahrum bırakmakla ne amaçlanmaktadır? Bu uygulamalar Lozan'a, demokrasiye ve eşit vatandaşlık anlayışına aykırıdır." ifadelerine yer verildi.
Gösteriye Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda Türk katıldı.
Yunanistan devleti bu kapatmaları çoğunlukla "çocuk azlığı" ve "idari reform" gerekçeleriyle savunurken, Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileri bunun Lozan Antlaşması ile güvence altına alınan eğitim hakkının ihlali olduğunu belirtiyor.