İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2024 Çarşamba / 24 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1417
  • EURO
    35,9699
  • ALTIN
    2584.34
  • BIST100
    10649.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Yunanistan meclisinde Ukrayna tartışması

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) Dışişleri Komitesi Başkanı Rena Duru, hükümetin, Ukrayna'ya sağladığı askeri yardım konusunda şeffaf olmadığını bildirdi.

AA31 Temmuz 2024 Çarşamba 16:34 - Güncelleme:
Yunanistan meclisinde Ukrayna tartışması
ABONE OL

Duru, hükümetin Ukrayna'ya sağladığı askeri yardım konusunda sosyal medyadan açıklama yaptı.

Yunan hükümetinin Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlama kararını, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamalardan öğrendiğini belirten Duru, Ukrayna ile yapılan güvenlik anlaşmasının içeriğine, kapsamına ve maliyetine ilişkin ayrıntıların meclise getirilmesini istedi.

Vatandaşların bu konularda bilgi edinme hakkı olduğunu vurgulayan Duru, hükümetin ayrıca, Yunanistan'ın savunma kapasitesini de zayıflattığına işaret etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.