Yunanistan meclisinde Ukrayna tartışması

Duru, hükümetin Ukrayna'ya sağladığı askeri yardım konusunda sosyal medyadan açıklama yaptı.

Yunan hükümetinin Ukrayna'ya askeri teçhizat sağlama kararını, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamalardan öğrendiğini belirten Duru, Ukrayna ile yapılan güvenlik anlaşmasının içeriğine, kapsamına ve maliyetine ilişkin ayrıntıların meclise getirilmesini istedi.

Vatandaşların bu konularda bilgi edinme hakkı olduğunu vurgulayan Duru, hükümetin ayrıca, Yunanistan'ın savunma kapasitesini de zayıflattığına işaret etti.