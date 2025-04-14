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Dünya

Yunanistan milyarlarını seferber etti! Türkiye ile baş edebilmek için Fransa'ya sığındılar

Türkiye ile askeri teknoloji alanında rekabet etmek isteyen komşu Yunanistan, çareyi Fransa'da aradı. Savunma kabiliyetlerini geliştirmek isteyen Atina yönetiminin Fransa'dan 4'üncü Belharra tipi fırkateyn satın almak için hazırlık yaptığı kaydedildi. Yabancı basın ise Yunanistan'ın bu telaşını, Türkiye'nin yakaladığı savunma sanayi hızına yetişebilme gayreti olarak yorumladı.

HABER MERKEZİ14 Nisan 2025 Pazartesi 19:58 - Güncelleme:
Yunanistan milyarlarını seferber etti! Türkiye ile baş edebilmek için Fransa'ya sığındılar
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Yabancı basında yer alan habere göre Yunanistan, savunma araçları tedarik etmeye devam ederken, Fransa ile onlarca gemi savar füzesi satın almak için yeni bir anlaşma imzaladı .

16 Exocet füzesi için anlaşma, Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu kabul eden Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias tarafından imzalandı.

Anlaşmalar, Yunanistan'ın Fransa'dan yaptığı bir dizi askeri satın almanın sonuncusunu işaret ederken, Güneydoğu Avrupa ülkesi halihazırda iki düzine Rafale savaş uçağı ve üç Belharra sınıfı fırkateyn satın aldı.

Yabancı basında yer alan habere göre, Yunanistan'ın ayrıca, Türkiye ile aynı askeri hızda ilerlemek amacıyla silahlı kuvvetlerini modernize etmek için 2036 yılına kadar 25 milyar avroluk bir savunma planı kapsamında Fransa'dan dördüncü Belharra firkateynini ve seyir füzelerini satın alacağı ifade edildi.

TÜRKİYE İLE REKABET EDEBİLME GAYRETİ

Türkiye ile askeri teknoloji alanında rekabet etmek isteyen Atina, ordusunu yeni askeri ekipmanlara uyarlamak için önümüzdeki on yıl içinde 25 milyar avro (20,6 milyar sterlin) harcayacağını duyurdu.

Öte yandan Yunan basınında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanı Dendias, Fransız mevkidaşı Sebastien Lecornu'nun Atina ziyareti vesilesiyle gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın Hükümet Dış Politika ve Savunma Komisyonu'na yeni bir Belharra tipi fırkateyn alma önerisini sunacağını resmen açıkladı.

ANLAŞMA 2022 YILINDA İMZALANMIŞTI

Yunanistan, 3 Belharra tipi fırkateyn satın almak üzere Fransa ile Mart 2022'te anlaşma imzalamıştı. Fırkateynlerden ilk 2'sinin 2025 yılı içinde, 3'üncüsünün ise 2026'da Yunanistan'a teslim edilmesi kararlaştırılmıştı.

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