Yunanistan, Mısır'la elektrik temini için anlaşma imzaladı

AA 14 Ekim 2021 Perşembe 18:10 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 18:12

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir ile Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde, deniz altından döşenecek kablolar aracılığıyla yeşil enerji temin edileceği belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın Yunanistan-Mısır arasındaki stratejik ilişkiyi derinleştiren bir adım olduğu, Yunanistan'ın enerji güvenliğine katkıda bulunduğu ifadesine yer verildi.

Skrekas anlaşmanın, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa'daki jeopolitik rolünü artırdığını öne sürerek, "Bugünkü anlaşma bölgedeki refah ve enerji güvenliğinin güçlendirilmesi için belirleyici bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yunan basınında yer alan haberlerde, temelleri Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Haziran 2021'deki Mısır ziyareti sırasında atılan anlaşmanın Avrupa'nın enerji güvenliğine katkıda bulunacağı ve Mısır'ın ihtiyaç fazlası enerji arzını Avrupa pazarına ulaştırma arzusunu da karşılayacağı ileri sürülüyor.