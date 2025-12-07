İSTANBUL 13°C / 9°C
  Yunanistan sınırında kriz: Tır geçişleri durdu
Dünya

Yunanistan sınırında kriz: Tır geçişleri durdu

Yunanistan'da çiftçilerin hükümetin tarım politikalarına karşı başlattığı grev, Türkiye ile olan sınır geçişlerini felç etti.

IHA7 Aralık 2025 Pazar 13:42 - Güncelleme:
Yunanistan sınırında kriz: Tır geçişleri durdu
Yunanistan'da tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin başlattığı grev, ülkenin sınır kapılarında ulaşımı ve ticareti durma noktasına getirdi. Çiftçi blokajları sebebiyle 2 Aralık akşam saatlerinden itibaren tamamen duran İpsala ve Kipi Gümrük Kapılarındaki tır geçişlerinin 21 Aralık 2025 tarihine karar yapılamayacağı bildirildi.

Eylemler yalnızca Türkiye sınırıyla sınırlı kalmadı. Yunan çiftçiler, Bulgaristan sınırındaki Ormenio Gümrük Kapısını da kapattı. Ayrıca, Yunanistan'ın Bulgaristan ve Kuzey Makedonyaya açılan diğer sınır kapılarında da 15-21 Aralık tarihleri arasında geçişlerin engelleneceği, bu kapılarda tır trafiğinin tamamen duracağı bilgisi paylaşıldı. Bu gelişme uluslar arası taşımacılıkta ciddi aksamaların yaşanabileceği sinyalini verdi.

Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin Salı günü yapılan açılamada, 2 Aralık akşam saatlerinden itibaren İpsala ve Kipi Gümrük Kapıları yapılamayan tır geçişlerinin 15-21 Aralık 2025 tarihine karar sürebileceği açıklanmıştı.

Açıklamada, yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla Yunan makamlarıyla gerekli görüşmelerin sürdürüldüğünü, özellikle bozulabilir gıda ürünleri ile tıbbi malzeme taşıyan tırların geçişine öncelik verilmesi için Yunan tarafıyla temasların yoğun şekilde devam ettiğini vurgulamıştı.

TIR SÜRÜCÜLERİ KAPIKULE VE HAMZABEYLİ'DE BEKLİYOR

İpsala ve Kipi hatlarının kapanması sonrası yoğunluk Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapılarına kaydı. Tır şoförleri, bu bölgelerde bulunan park alanlarına araçlarını çekerek geçiş için kendilerine sıra gelmesini beklemeye başladı.

Fransa'ya gitmek için yola çıkan tır sürücüsü Mehmet Kılıç, "Yetkililerin kısa sürede bu sıkıntıyı gideremeyeceğine inanıyorum. Bekleyişin uzaması halinde yüklerde bozulma riski ve teslimat gecikmeleri nedeniyle mağduriyetin artacağı bilmek gerekiyor" dedi.

Yetkililer, taşımacılık firmalarının geçici olarak diğer sınır kapılarını kullanmasının önem taşıdığını vurguluyor. Özellikle Kapıkule ve Hamzabeyli'nin yanı sıra Bulgaristan üzerinden yapılan geçişlerin, ticaret akışındaki kayıpları azaltabileceği değerlendiriliyor.

