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Dünya

Yunanistan tekrar sel felaketinin eşiğinde

Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde, şiddetli yağışlar sebebiyle tekrar sel meydana geldi.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 11:42 - Güncelleme:
Yunanistan tekrar sel felaketinin eşiğinde
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Yunanistan'ın Tesalya bölgesinde, eylül başındaki sel felaketinin ardından şiddetli yağışlar nedeniyle tekrar sel meydana geldi.

Tesalya bölgesinde başta Volos olmak üzere Pilio, Larisa ve Farsala'da evler, iş yerleri, tarım arazileri ve yollar, sular altında kaldı, birçok yol heyelan sonucu trafiğe kapandı.

Yoğun yağış nedeniyle Volos'un büyük bir kısmına elektrik verilemedi.

Volos Hastanesi'ni bir kez daha su bastı ve Sivil Koruma Birimi, Volos'ta bulunanların cep telefonlarına gönderdiği acil mesajda, sokağa çıkılmaması uyarısında bulundu.

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