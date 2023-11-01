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Dünya

Yunanistan, Türkiye'ye işaret etti: İş birliğimiz başarılı oldu

Yunanistan, ekimde Meriç bölgesinden giren sığınmacı sayısının yüzde 42 oranında azalmanın Türkiye ile daha iyi işbirliği yapılmasından kaynaklandığını duyurdu.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 16:37 - Güncelleme:
Yunanistan, Türkiye'ye işaret etti: İş birliğimiz başarılı oldu
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Yunanistan'da, geçen ay Meriç bölgesinden ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan sığınmacı sayısında "önemli ölçüde" azalma kaydedildiği bildirildi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ekimde yasa dışı geçişlerin eylüle kıyasla yüzde 42 oranında önemli ölçüde azaldığı belirtildi.

Eylülde ülkeye giren sığınmacı sayısı 11 bin 470 iken ekimde 6 bin 581 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu azalmanın Türkiye ile daha iyi işbirliği yapılmasından kaynaklandığı vurgulandı.

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