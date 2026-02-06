Yunanistan ve İsrail'e çifte darbe! Türkiye'den hem şirket hem hava savunma sistemi istediler

Türk savunma sanayi kuruluşlarının yabancı askeri satışları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak MKE tarafından geliştirilen TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi (YHSS), Katar'ın ardından bu kez Mısır'a ihraç edildi.

Anlaşmayı manşetten okurlarına duyuran Middle East Eye internet sitesi, anlaşmanın toplam değerinin 350 milyon dolar olduğunu bildirdi. Anlaşmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çarşamba günü Mısır'a yaptığı ziyaret sırasında, Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesi esnasında imzalandığı ifade edildi.

Haberde, Ankara ve Kahire'nin, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından, Somali ve Sudan'dan daha geniş bölgesel güvenlik sorunlarına kadar uzanan ortak çıkarlar doğrultusunda ilişkilerini kademeli olarak derinleştirdiği dile getirildi.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINA GÖZ AÇTIRMAYACAK

Kaynaklara göre, MKE tarafından özellikle insansız hava araçları olmak üzere hava tehditlerine karşı geliştirilen sistem 130 milyon dolara satılacak.

Haberde ayrıca, anlaşmanın bir parçası olarak MKE'nin Mısır'da 155 mm uzun menzilli topçu mühimmatı fabrikası kuracağı ve bununla birlikte 7,62 mm ve 12,7 mm mühimmat üretim tesislerinin de kurulacağı belirtildi.

Kaynaklar, anlaşmanın kalan 220 milyon dolarlık kısmının bu yatırımların maliyetlerini karşılayacağını belirtti.

ORTA DOĞU'NUN HAVA SAVUNMASI TÜRKİYE

MKE'nin ayrıca geçen ay Katar'a Tolga hava savunma sistemi ihraç ettiği, şimdi ise Mısır ile anlaşmanın imzalandığı ifade edildi. Türkiye'nin Orta Doğu'nun hava savunma mimarisinde önemli bir aktör olduğu dile getirilen haberde, Tolga'nın, komuta ve kontrol, radar, elektro-optik sistemler, elektronik karıştırma, çeşitli kalibrelerdeki silah sistemleri ve özel olarak geliştirilmiş mühimmatı birleştiren entegre bir çerçeve sunduğu vurgulandı.

Sistemin ayrıca, hem elektronik (yumuşak imha) hem de fiziksel (sert imha) yöntemler kullanarak hava tehditlerini etkisiz hale getirdiğinin altı çizildi.

ANLAŞMA YUNANİSTAN VE İSRAİL'DE SES GETİRDİ

Söz konusu anlaşma Yunan ve İsrail basınında da yer buldu. Yunanistan merkezli eKathimerini anlaşmayı, "Türkiye'nin MKE şirketi Mısır ile 350 milyon dolarlık savunma anlaşması imzaladı" başlığı ile servis etti ve artan Ankara-Kahire yakınlaşmasına dikkati çekti.

İsrail basını ise Türkiye'nin Suudi Arabistan ile KAAN savaş uçağı, Mısır ile Tolga savunma sistemi hamlesi ile İsrail'i çevrelediğini duyurdu.