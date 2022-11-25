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Dünya

Yunanistan, yeni bir NAVTEX hazırlığında!

Yunanistan'ın, Girit'in güneyindeki sismik araştırma sahasını genişletmeyi planladığı bildirildi. Hükümet kaynaklarına göre, araştırma sahasının genişletilmesi amacıyla yakın tarihte yeni bir NAVTEX yayımlanacak.

AA25 Kasım 2022 Cuma 14:31 - Güncelleme:
Yunanistan, yeni bir NAVTEX hazırlığında!
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SKAI TV'ye konuşan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, ExxonMobil tarafından Girit'in güneyinde yapılan sismik araştırmaların sahasının güneye doğru genişletileceğine ilişkin haberleri değerlendirdi.

İkonomu, haberleri teyit ederek, bu genişlemenin başlangıçtaki plan çerçevesinde yapıldığını ileri sürdü.

En iyi sonucun alınabilmesi için bölgenin genişletildiğini öne süren İkonomu, araştırmanın sebebinin ülke ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu savundu.

İkonomu, ExxonMobil'in yanı sıra bir başka şirketin de bölgede sismik araştırmalara katılmak istediğini belirterek, "İkinci şirketin de ilgisi bu araştırmanın önemini daha iyi gösteriyor." dedi.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, ABD'li Chevron firması yetkilileri, Atina'ya gelerek konuya ilişkin temaslarda bulundu.

Hükümet kaynaklarına göre, araştırma sahasının genişletilmesi amacıyla yakın tarihte yeni bir NAVTEX yayımlanacak.

Yunanistan Deniz Kuvvetlerine bağlı Hidrografi Dairesinin 8 Kasım'da yayımladığı NAVTEX'te İyon Denizi ve Girit'in batısı ile güneybatısındaki bölgede sismik araştırma yapılacağı bildirilmişti.

"SANCO SWIFT" isimli gemi ile yapılacak sismik araştırmalar için yayımlanan NAVTEX'in bitiş süresi belirtilmemişti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de 7 Kasım'da ANT 1 televizyon kanalına, Mora Yarımadası ve Girit'in güneybatısındaki iki parselde ExxonMobil tarafından sismik araştırmalara başlanacağı açıklamasında bulunmuştu.

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